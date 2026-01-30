Subsidio de Compensar: ahora puede transferir montos a través de Bre-B, siga el paso a paso

Publicidad
Una de las cajas de compensanción familiar más conocida en Colombia es Compensar, que también ofrece servicios médicos en la EPS. Aquellos que están afiliados a esta entidad cuentan con acceso a varios beneficios, entre ellos los subsidios que se pagan de manera mensual.
Las ayudas ecónomicas están dirigidas a trabajadores afiliados que ganan menos de cuatro salarios mínimos, el más común es el subsidio monetario mensual, el cual otorga $65.100 por persona a acargo del afiliado (hijos, padres, hermanos).
Asimismo, también está el subsidio monetario, escolar, de vivienda y de desempleo, ajustados por el nuevo salario mínimo de 2026.
La buena noticia es que los usuarios de la caja de compensación familiar de Compensar ahora pueden recibir sus ayudas económicas de forma más rápida y sencilla gracias a Bre-B, el sistema de pagos interoperables del Banco de la República.
Según datos del Banco de la República, Bre-B ya cuenta con más de 33 millones de usuarios con llaves registradas.
Para acceder a este beneficio, es importante seguir correctamente el proceso de registro y configuración directamente desde la aplicación de Compensar. Este es el paso a paso:
Es importante recordar que desde la aplicación de la entidad solo se pueden hacer transferencias a las llaves inscritas previamente; es decir, no se podrá transferir a llaves de otras personas.