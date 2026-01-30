En vivo
Blu Radio  / Economía  / Subsidio de Compensar: ahora puede transferir montos a través de Bre-B, siga el paso a paso

Subsidio de Compensar: ahora puede transferir montos a través de Bre-B, siga el paso a paso

Los usuarios de la caja de compensación familiar de Compensar ahora pueden transferir sus ayudas económicas de forma más rápida y sencilla. Conozca el paso a paso.

