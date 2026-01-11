Subsidio de Renta Joven: amplían plazo para reclamar el pago este mes, esta es la fecha límite

El programa de Renta Joven es la evolución de Jóvenes en Acción y comenzó a operar en 2024 con el objetivo de fomentar el acceso, la permanencia y la graduación de la educación superior en Colombia.

Esto es posible debido a que los beneficiarios reciben transferencias “monetarias condicionadas y gestiona nuevas oportunidades para la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual”, según Prosperidad Social.

Como consecuencia, el Gobierno amplió los plazos para reclamar el pago del último ciclo de 2025, por ello, los jóvenes que hacen parte del programa deben estar atentos a la fecha límite.



Amplían plazo para reclamar el pago de Renta Joven

Para este ciclo, el Gobierno nacional dispuso una inversión de $82.300 millones. De acuerdo con Prosperidad Social, los participantes del programa que no tienen una cuenta bancaria activa deben reclamar el monto económico hasta el 14 de enero de 2026.

Jóvenes del programa Renta Joven. Foto: Prosperidad Social.

Los pagos de esta modalidad comenzaron el 23 de diciembre, por lo que la entidad recordó a los 27.101 beneficiarios no esperar hasta el último día para hacer el retiro para evitar contratiempos.



¿Dónde reclamar el subsidio de Renta Joven?

Los participantes del programa social pueden cobrar el subsidio en los puntos autorizados del Banco Agrario. Para ello, es importante que, antes de acercarse a la entidad bancaria, la persona consulte si es beneficiaria y si cumple con los requisitos del programa en el sitio web .



Lea también: (Gobernadores advierten que alza de impuestos dispararía contrabando y golpearía a las regiones).

Por último, Prosperidad Social indicó a los jóvenes de esta modalidad que para futuras transferencias monetarias deben descargar la billetera digital Bico , la cual es gratuita y permite administrar el dinero desde el celular de forma rápida, fácil y segura.



Requisitos para pertenecer a Renta Joven

Aquellos jóvenes que quieran ser parte del programa de Renta Joven deben cumplir con los siguientes requisitos:

Integrantes del programa Renta Joven. Foto: Prosperidad Social.

Tener entre 14 y 28 años de edad. Contar con registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media, es decir, que la persona se haya graduado de bachiller de media vocacional (11°). Estar en incluido en una de las siguientes bases de focalización:

Sisbén

Listados censales de población indígena.

Listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior. No contar con un título profesional universitario de pregrado o posgrado. No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz.

¡Atención participantes del programa #RentaJoven!



Ampliamos el plazo para reclamar la transferencia en modalidad giro. Podrá realizarse hasta el 14 de enero de 2026. 🗓️ pic.twitter.com/ZDlq322k9k — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) January 10, 2026