Subsidio de Renta Joven: amplían plazo para reclamar el pago este mes, esta es la fecha límite

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El programa de Renta Joven es la evolución de Jóvenes en Acción y comenzó a operar en 2024 con el objetivo de fomentar el acceso, la permanencia y la graduación de la educación superior en Colombia.
Esto es posible debido a que los beneficiarios reciben transferencias “monetarias condicionadas y gestiona nuevas oportunidades para la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual”, según Prosperidad Social.
Como consecuencia, el Gobierno amplió los plazos para reclamar el pago del último ciclo de 2025, por ello, los jóvenes que hacen parte del programa deben estar atentos a la fecha límite.
Para este ciclo, el Gobierno nacional dispuso una inversión de $82.300 millones. De acuerdo con Prosperidad Social, los participantes del programa que no tienen una cuenta bancaria activa deben reclamar el monto económico hasta el 14 de enero de 2026.
Los pagos de esta modalidad comenzaron el 23 de diciembre, por lo que la entidad recordó a los 27.101 beneficiarios no esperar hasta el último día para hacer el retiro para evitar contratiempos.
Los participantes del programa social pueden cobrar el subsidio en los puntos autorizados del Banco Agrario. Para ello, es importante que, antes de acercarse a la entidad bancaria, la persona consulte si es beneficiaria y si cumple con los requisitos del programa en el sitio web.
Lea también: (Gobernadores advierten que alza de impuestos dispararía contrabando y golpearía a las regiones).
Por último, Prosperidad Social indicó a los jóvenes de esta modalidad que para futuras transferencias monetarias deben descargar la billetera digital Bico, la cual es gratuita y permite administrar el dinero desde el celular de forma rápida, fácil y segura.
Aquellos jóvenes que quieran ser parte del programa de Renta Joven deben cumplir con los siguientes requisitos:
¡Atención participantes del programa #RentaJoven!— Prosperidad Social (@ProsperidadCol) January 10, 2026
Ampliamos el plazo para reclamar la transferencia en modalidad giro. Podrá realizarse hasta el 14 de enero de 2026. 🗓️ pic.twitter.com/ZDlq322k9k
Publicidad