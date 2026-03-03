En vivo
Mundo  / Guerra en Medio Oriente hoy: ataque a embajada de EEUU en Riad y bombardeos en Líbano y Teherán

Guerra en Medio Oriente hoy: ataque a embajada de EEUU en Riad y bombardeos en Líbano y Teherán

El presidente Donald Trump advirtió que la guerra contra Irán podría durar un mes o más, en un momento en que el conflicto, que entra en su cuarto día, se amplía en múltiples frentes.

embajada-eeuu-afp.jpg
La sede de la embajada estadounidense en Riad aparece fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada previamente con drones. Irán respondió a ataques contra objetivos industriales y diplomáticos en Oriente Medio el 3 de marzo, y Washington advirtió a sus ciudadanos que evacuaran toda la región.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

