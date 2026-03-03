En Santander inició entrega de pagos de Colombia Mayor a más de 100.000 personas

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anunció el inicio de la entrega de las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en el departamento de Santander, bajo la modalidad de pico y cédula. Los pagos comenzarán el 2 de marzo, según confirmó la entidad.

Para la vigencia 2026, la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal, conformada por Matrix-Sured y SuperGIROS, con cubrimiento en todo el territorio nacional. Entre ambos operadores cuentan con más de 31.800 puntos de pago habilitados para facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos.

Por eso en los diferentes puntos de pago en Bucaramanga se observaron largas filas de adultos mayores a la espera de recibir el bono económico.

Prosperidad Social recordó que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios, e invitó a los beneficiarios a utilizar únicamente los canales oficiales de atención para evitar fraudes o desinformación.



#ConDignidadCumplimos ✅ En #Santander, más de 144.000 abuelos y abuelas empezaron a recibir la transferencia monetaria de #ColombiaMayor, correspondiente al ciclo 1 y 2. Este es un logro del Gobierno del presidente @petrogustavo, con el que se dignifica la vida y bienestar de… pic.twitter.com/2AcBUN7aOL — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) March 3, 2026

La gerente regional de Prosperidad Social en Santander, Luz Elena Torres Molina, señaló que “es importante que antes de dirigirse a los puntos de pago, los adultos mayores consulten en la página oficial de Prosperidad Social o en las alcaldías municipales el monto de la transferencia y el punto para cobro asignado”.

Con esta entrega, la entidad avanza en la meta del Gobierno del presidente Gustavo Petro de ampliar la cobertura del programa y alcanzar 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el país.

A nivel nacional, en estos dos ciclos se destaca el aumento de la población indígena beneficiaria, que pasó de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un incremento del 114 %, ampliando así la cobertura en comunidades históricamente vulnerables.

Prosperidad Social señaló que continuará fortaleciendo los programas de transferencias monetarias como herramienta para la protección económica de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.