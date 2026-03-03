Sin fecha para reapertura de la vía Medellín-Bogotá: siguen labores de remoción de tierra

A pesar de compromisos para rehabilitar el paso por la zona durante el reciente fin de semana y el refuerzo de maquinaria para agilizar las labores, ya se cumple una semana del cierre total de la autopista Medellín - Bogotá por un gigantesco derrumbe que afectó el corredor en jurisdicción del municipio de San Luis.

Si bien las condiciones climáticas han favorecido las tareas de remoción de material en la zona, hasta el momento se ha logrado evacuar cerca de una tercera parte de los 60 mil metros cúbicos de tierra desprendidos.

Por eso, durante una nueva actualización de la situación en este lugar que hace parte del tramo Santuario - Caño Alegre, el Invías reiteró que sigue restringido el paso también para peatones hasta tanto no estén dadas las condiciones técnicas y de seguridad requeridas por lo que por ahora también sigue descartada la opción de transbordos tanto para el transporte de pasajeros como de carga.

Este último gremio expresó su preocupación por sobrecostos cercanos al millón de pesos en cada viaje por la ruta alterna Medellín - Cisneros - Puerto Berrío.



"Cuando pasamos a la vía por Cisneros - Puerto Berrío - Bogotá, estamos hablando de 100 kilómetros más, es decir, de 515 kilómetros y alrededor de dos a tres o cuatro o cinco horas, dependiendo del peso que esté moviendo el vehículo en ese momento", aseguró Anderson Quiceno es el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga.

En el más reciente comunicado Invías también expuso que tras verificar las condiciones de seguridad en la zona informarán oportunamente sobre la reapertura de la vía por sus canales oficiales, pero por lo pronto la prioridad es el cuidado de la vida de usuarios y habitantes aledaños a este importante corredor que comunica a Medellín con el Magdalena Medio y el centro del país.