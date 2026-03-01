En vivo
Antioquia  / Sigue cerrada la Medellín-Bogotá en San Luis por derrumbe: Invías lleva 13.000 metros removidos

Sigue cerrada la Medellín-Bogotá en San Luis por derrumbe: Invías lleva 13.000 metros removidos

Aunque se había estimado la apertura este sábado, el clima no lo ha permitido. El Invías indicó que las labores continúan por 12 horas cada día.

