Sigue cerrada la Medellín-Bogotá en San Luis por derrumbe: Invías lleva 13.000 metros removidos

Sigue la preocupación por el enorme deslizamiento que taponó la autopista Medellín - Bogotá a la altura del municipio de San Luis el pasado martes, que deja graves pérdidas económicas para los transportadores de pasajeros y de carga y afectaciones para las comunidades que deben hacer largos trasbordos y tener recorridos más largos por los desvíos.

El Invías confirmó que en el sitio continúan las labores para dar apertura a la vía, que inicialmente estaba presupuestado para el sábado, pero las lluvias continúan y no lo han permitido. El balance hasta ahora es de 13.000 metros cúbicos de tierra removidos de los 60.000 que se estima cayeron a la altura del km 50 del tramo Santuario - Caño Alegre.

Para restablecer la normalidad del tránsito en la zona lo antes posible, las labores de remoción se extenderán durante todo el fin de semana en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Todavía no hay fecha en la que haya apertura de la vía. Según confirmó la entidad del Gobierno nacional, un equipo de especialistas en geotecnia realizó una visita de inspección técnica en el punto crítico, y tras la evaluación, los expertos emitieron una serie de recomendaciones para el manejo de la inestabilidad localizada y que se logre la apertura gradual de la vía de forma segura.



Por lo pronto las vías alternas son la comprendida entre Medellín – Cisneros – Puerto Berrío, y Medellín – Manizales - Bogotá.



Afectaciones al transporte

Samir Echeverri, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, aseguró que hay 15 empresas de buses afectadas y que, incluso, no solo por las personas que están dejando de transportar, sino que tienen que pagar un peaje más de lo habitual.

"Los que van de Medellín a Bogotá, pues tienen un insumo diferente y son más kilómetros de recorrido, pero también un peaje adicional que incrementa los sobrecostos de las empresas. Esto repercute en que son cerca de 100 millones de pesos de pérdidas económicas de las empresas que hacen uso de este corredor”, expresó.