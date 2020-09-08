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Invías

Obras daño vía pescadero.jpg
Santanderes

Invías plantea dos alternativas para recuperar tramo afectado entre Bucaramanga y San Gil

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Caribe

Cuestionan contratos por $3,2 billones adjudicados por gobierno Petro para vías en La Guajira

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Pescadero, al borde del colapso económico: anuncian paro en la vía Bucaramanga - Bogotá

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Obras en la vía Bucaramanga hacia Bogotá, en Pescadero, tardarían 10 meses

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Invías aplazó instalación de puente provisional sobre Río San Juan en Urabá: aún no hay fecha

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Estos son los requisitos para acceder a tarifa diferencial en peaje Los Curos, Santander

Vías Antioquia
Antioquia

Transportadores y gremios, en incertidumbre por operación de Invías en peajes del Oriente

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante debate en la Cámara de Representante.
Antioquia

Piden al Gobierno electo que vías que pasarán al Invías las tome la Gobernación de Antioquia

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Santanderes

“Es falso”: transportadores niegan acuerdo para reactivar cobro de peajes en Santander

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Antioquia

Suspensión de pago electrónico en peajes de Copacabana y Las Palmas solo será por horas

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