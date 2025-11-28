En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Multa y posible arresto al Gobernador de Santander por no reemplazar tarabita

Multa y posible arresto al Gobernador de Santander por no reemplazar tarabita

También fueron sancionados el director encargado del Invías, el director de la UNGRD, la Secretaria de Infraestructura de Santander y los alcaldes de Mogotes y Molagavita.

Publicidad

Publicidad

Publicidad