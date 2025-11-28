Multa y posible arresto al Gobernador de Santander por no reemplazar tarabita

El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga sancionó a seis funcionarios nacionales, departamentales y municipales por desacatar una orden judicial que les exigía implementar un plan de contingencia para reemplazar la tarabita artesanal sobre el río Chicamocha, usada diariamente por estudiantes y habitantes de zonas rurales de Molagavita y Mogotes.

En la decisión del 27 de noviembre de 2025, el juez impuso a cada uno una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con la posibilidad de convertirse en tres meses de arresto si no se cumple la orden.

Los sancionados son: el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, Jhon Jairo González Bernal, director encargado del Invías, Carlos Alberto Carrillo Arenas, director de la UNGRD., Jesica Juliana Mendoza Ramírez, secretaria de Infraestructura de Santander, Luis Arnulfo Ramírez López, alcalde de Molagavita., Leidy Johana Almeida Balcarcel, alcaldesa de Mogotes.

El juzgado concluyó que, a pesar de que la orden original fue emitida el 19 de diciembre de 2023 y reforzada el 16 de enero de 2024, después de 22 meses no se construyó la estructura temporal segura que debía reemplazar la polea. Esta falta de avance dejó expuestos a diario a niños, docentes y habitantes que deben cruzar el río.



En el fallo se señala una “inacción y falta de voluntad real” por parte de las entidades involucradas, así como inversión de recursos sin resultados concretos y una “dilación injustificada” en la búsqueda de soluciones. La sentencia también advierte que los mantenimientos de la tarabita existente fueron intermitentes, situación que derivó en un incidente registrado en abril de 2025.

El juez fue enfático en que no se puede esperar a que ocurra una tragedia para que las autoridades actúen con diligencia.

Como parte de la decisión, se ordenó compulsar copias del proceso a la Procuraduría y a la Contraloría para que adelanten las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.

Publicidad

La Secretaria de Educación de Santander, María Paula Suárez Morales, fue excluida del incidente tras comprobarse que implementó medidas para garantizar el acceso a la educación sin el uso de la tarabita.

Cabe anotar que varios accidentes ocurrieron por el uso de la tarabita y la falta de un paso seguro para la comunidad. el 29 de abril de 2025, tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas luego de que la tarabita en la que se transportaban cayera al río Chicamocha, en el sector de Lagunitas, una zona rural limítrofe entre los municipios de Mogotes y Molagavita, en Santander.

Según testigos, la estructura artesanal que sirve como medio de transporte para los campesinos del sector se desplomó cuando cruzaba el cañón, provocando que los ocupantes cayeran desde varios metros de altura. La comunidad, con apoyo de organismos de socorro, logró rescatar con vida a las víctimas, quienes fueron trasladadas al centro médico más cercano.

Publicidad

Los habitantes de Lagunitas denunciaron que desde hace años vienen solicitando apoyo del gobierno departamental y nacional para mejorar la movilidad en esta zona montañosa, donde no existen vías aptas para vehículos y el río Chicamocha se convierte en un obstáculo diario.