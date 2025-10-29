Rifirrafe entre Juvenal Díaz y congresista por denuncia de participación en política

Un nuevo rifirrafe político sacude el panorama en Santander tras las fuertes acusaciones del representante a la Cámara Álvaro Rueda contra el gobernador Juvenal Díaz Mateus, a quien señaló de participar indebidamente en actividades proselitistas y de interferir en procesos electorales locales.

Durante una intervención pública en el Congreso de la República, el congresista pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación para que investiguen lo que calificó como una “presunta e indebida participación en política” del gobernador.

“El edificio de la Gobernación se habría convertido en escenario de reuniones políticas en las que funcionarios de libre nombramiento y remoción habrían conocido de primera mano el candidato del señor gobernador a la Alcaldía de Bucaramanga y otros aspirantes al Congreso”, aseguró Rueda.

El representante añadió que las recientes decisiones judiciales sobre nulidades electorales en Bucaramanga y Girón “dejan al descubierto la voracidad electoral del mandatario departamental y su burla al ordenamiento jurídico”.



He solicitado la intervención de la @PGN_COL , la @DefensoriaCol , la @FiscaliaCol y el @MinInterior ante la presunta e indebida participación política del gobernador @GralJuvenalDiaz.



El presunto uso de la @GobdeSantander para favorecer candidaturas vulnera la democracia y pone… pic.twitter.com/YTLsukt8ea — Alvaro Rueda (@AlvaroLRueda) October 29, 2025

El congresista Álvaro Rueda insistió en que se requiere una inspección urgente en la Gobernación “para evitar la eliminación de pruebas” y advirtió que los presuntos excesos cometidos en los encargos de las alcaldías de Bucaramanga y Girón serían muestra de un comportamiento reiterado del gobernador.

“Las garantías electorales en Santander son necesarias. Ya tenemos suficiente con la presencia de grupos al margen de la ley para que ahora se debilite la democracia desde la misma administración departamental”, puntualizó.

Publicidad

Ante estos señalamientos, el gobernador Juvenal Díaz respondió y anunció que interpondrá una denuncia penal por injuria y calumnia ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el congresista.

“El representante Álvaro Rueda, abusando de su investidura, me hace acusaciones tendenciosas e injuriosas sin una sola prueba”, dijo el gobernador Juvenal Díaz, quien negó cualquier participación en política.

“Nadie se ha inscrito como candidato, y reunirme con mis secretarios para evaluar metas y ejecución presupuestal es mi deber como gobernador. No he dado instrucciones de apoyo a ningún aspirante”, aclaró.

Publicidad

El mandatario también defendió sus decisiones frente a los encargos en las alcaldías de Bucaramanga y Girón, asegurando que “la ley obliga a designar encargados para evitar vacíos de poder” y que una vez nombrados, los alcaldes son “autónomos para tomar decisiones”.