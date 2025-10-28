En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Murió conductor de volqueta tras rodar por abismo en Mogotes, Santander: vía colapsó

Murió conductor de volqueta tras rodar por abismo en Mogotes, Santander: vía colapsó

El accidente se presentó en la vereda Cuchiquira, zona rural del municipio de Mogotes. Hay luto en la comunidad porque el conductor era líder social.

foto muerte conductor volqueta mogotes.jpg
Alcides de Jesús Pinzón, conductor de volqueta en Mogotes quien murió por colapso de vía
// Facebook: Mogotes Estéreo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Como Alcides de Jesús Pinzón Pinto fue identificado el conductor que falleció en zona rural de Mogotes, después de que la volqueta que manejaba se precipitara a un abismo de unos 50 metros.

De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo iba cargado y la banca de la vía se desplomó en el momento justo en que transitaba la víctima.

Tras conocer el accidente, la misma comunidad descendió por el precipicio para auxiliar a Alcides de Jesús, pero las graves heridas cobraron la vida de este hombre que se dedicaba al transporte de materiales.

Allegados lamentaron la muerte de Pinzón Pinto, de 68 años, pues siempre fue conocido por ser una persona amable, servicial y entregada a buscar el beneficio de su comunidad.

“Era una persona muy apreciada, siempre dispuesto a colaborar con todos y a impulsar mejoras para la vereda”, dijo uno de sus familiares.

Residentes de la vereda Cuchiquira hicieron un llamado al gobierno departamental para que arreglen las vías, pues están en muy malas condiciones y en época de lluvia el panorama empeora.

Y es que en Santander el tema de las vías es bastante complicado. La situación más crítica se presenta en el tramo Curos – Málaga, donde un gigantesco deslizamiento de tierra y el desprendimiento de grandes rocas mantienen completamente cerrado el paso vehicular.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los derrumbes se registraron en los sectores de Pangote y El Ramal, lo que ha dificultado las labores de remoción y ha dejado incomunicadas a varias veredas de la provincia de García Rovira.

En el municipio de San Andrés, también ubicado en esta provincia, las fuertes lluvias de los últimos días provocaron el colapso de un tramo de la vía hacia el centro poblado Laguna de Ortices, una de las zonas más turísticas y productivas de la región. La administración municipal declaró la calamidad pública ante la magnitud de las afectaciones.

Residentes de San José de Pare, el Hato, Carcasí y Enciso también han reportado deslizamientos y problemas de movilidad en sus regiones.

Los organismos de gestión del riesgo mantienen activos los monitoreos en toda la región ante la persistencia de las lluvias y el alto riesgo de nuevos deslizamientos.

