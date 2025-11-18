En vivo
Invías asegura que obras en el KM 18 de la Vía al Llano son de mitigación más no de reparación

Las acciones de estabilización definitiva del terreno culminarían para el año entrante, proceso al cuál se le aprobó, por parte del Ministerio de Hacienda, 100 mil millones de pesos para su recuperación.

