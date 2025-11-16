En vivo
Aparecen grietas en los carriles habilitados del kilómetro 18 de la vía al Llano tras su reapertura

Invías y el Ministerio de Transporte atribuyen el daño a un asentamiento del pavimento y adelantan intervenciones de emergencia en el sector.

