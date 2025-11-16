Aparecen grietas en los carriles habilitados del kilómetro 18 de la vía al Llano tras su reapertura

Horas después de la reapertura del kilómetro 18 de la vía al Llano, las autoridades detectaron grietas en los carriles habilitados para el tránsito. Según el Ministerio de Transporte, Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura, el daño se produjo por un asentamiento del pavimento, una situación previsible en esta fase provisional del servicio.

Las entidades aseguraron que los equipos técnicos trabajan de manera continua desde el momento en que se identificó la afectación, con el fin de garantizar la seguridad del corredor.

Señalaron además que el diseño aplicado para reabrir el paso responde a necesidades inmediatas, mientras avanzan las intervenciones para estabilizar el terreno, mejorar el manejo de aguas y reforzar la señalización preventiva.

El sector transporte explicó que se mantiene un monitoreo permanente tanto de la vía como de la ladera, y que las obras definitivas incluirán la instalación de una estructura con tubería de perforación petrolera, técnica ya aplicada con éxito en el kilómetro 58.



Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad vial y pidieron comprensión a los usuarios mientras avanzan las labores de estabilización del talud.