Veedores de vía al Llano: todavía hay riesgos en habilitación del paso en zona del derrumbe

Este sábado, 15 de noviembre, se podría dar apertura a uno de los carriles afectados tras el derrumbe del pasado 7 de septiembre en el kilómetro 18 de la vía al Llano. De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, se realizaron trabajos de señalización y remoción para garantizar que la habilitación se haga de la manera más segura, mitigando los riesgos.

Sin embargo, la Veeduría Vial del Meta advirtió que la reapertura del carril se haría bajo un alto nivel de riesgo, pues la masa inestable no ha sido completamente estabilizada y, ante fuertes lluvias, podría volver a desplazarse e invadir nuevamente la vía.

“Se estima que, de continuar el buen clima que ha acompañado esta labor, el 15 de noviembre es posible dar al servicio, el carril prometido, con la expectativa que puedan ser dos carriles, dada el área intervenida. Sin embargo, debemos hacer claridad que es una apertura con alto riesgo, en virtud a la no estabilización de la masa inestable”, alertó Orlando Barbosa, presidente de la Veeduría Ciudadana del Meta.

Cabe resaltar que el gremio realizó una visita técnica al kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, junto a ingenieros de la Gobernación del Meta adscritos a la AIM, el pasado 6 de octubre, con el propósito de verificar los trabajos ejecutados por Invías y Coviandina para restablecer la movilidad en este punto afectado por la caída de material desde una ladera.



Según el reporte de la veeduría, el contratista de Invías logró despejar parcialmente dos de los cuatro carriles, aunque el material removido fue depositado sobre los otros dos debido a la falta de un lote para su disposición definitiva. Por su parte, Coviandina, ha trabajado en la rehabilitación del sistema de captación y manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, mediante la recuperación de canales con geomembrana, instalación de drenes y mantenimiento de pozos de abatimiento, labores indispensables para reducir la influencia del agua en la inestabilidad del corredor.

No obstante, aún quedan pendientes varios tramos de canalización debido a que los propietarios de algunos predios no han permitido el ingreso a sus terrenos.

El organismo ciudadano insistió en la necesidad de definir con urgencia un sistema de estabilización y contención basado en un diseño geotécnico detallado, del cual aún no se conocen los lineamientos propuestos por el concesionario y, asignar los recursos necesarios para ejecutar estas obras durante la temporada seca que se aproxima.

Publicidad

Así mismo, recordaron que el mantenimiento solicitado para las vías alternas en Ubaque y Une no se ha ejecutado, pese al deterioro que sufrieron por el aumento del tráfico trasladado a estas rutas, afectando directamente a las comunidades de la zona.

Blu Radio pudo establecer que, el sábado 15 de noviembre, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunciará con el fin de comunicar una decisión y los trabajos que se han realizado en el corredor.