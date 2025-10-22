Progreso clave en la nueva vía al Llano: fase II del tramo Boquerón – El Tablón

El Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la solución definitiva de la vía Bogotá - Villavicencio, al anunciar el avance en la estructuración del primer tercio de la nueva ruta entre Boquerón y El Tablón, una obra clave para superar los puntos críticos que históricamente han afectado este corredor.

El proyecto contempla la construcción de 32 kilómetros de nueva calzada, junto con intersecciones y mejoramientos viales que permitirán una conexión más moderna, segura y permanente entre el centro del país y los Llanos Orientales.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el plan está siendo liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) y comprende cuatro fases: debida diligencia; actualización técnica, ambiental y social; aprobación integral; y promoción, adjudicación y cierre financiero.

La Fase II ya está culminada y corresponde a la entrega de estudios técnicos y ambientales, que ya se encuentran en revisión y trámite de aprobación.



“Este corredor no puede depender más de la suerte del clima ni de respuestas temporales. Avanzamos en la solución estructural que la región lleva años esperando. Esta nueva ruta es un paso decisivo hacia una conectividad segura y permanente para los Llanos”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

De manera paralela, el Ministerio de Transporte continúa ejecutando intervenciones en los puntos críticos del corredor actual, garantizando movilidad y atención logística mientras el nuevo proyecto avanza hacia su etapa definitiva.

El Gobierno reiteró que la movilidad de los Llanos Orientales es prioritaria, no solo por su impacto en la seguridad vial, sino también por su relevancia para la economía campesina, el turismo y el transporte de carga en el país.