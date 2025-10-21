Fuerte agarrón en plena vía Calarcá- La Tebaida tras choque de dos tracto mulas

A golpes terminó un choque simple en la vía Calarcá - La Tebaida, por el sector de Balboa, cuando dos conductores de tracto mula chocaron sus vehículos. El accidente y la pelea generaron el cierre de la importante vía por algunos minutos.

Pasadas las 2:00 de la tarde de este martes 21 de octubre, en la vía que facilita a los transportadores salir del Alto de La Línea hacia el Valle del Cauca, un choque sobre el Río Quindío convirtió el Puente Balboa en un ring de boxeo callejero.

Sobre la estructura, dos tractocamiones habían chocado. En el golpe, aparentemente, de un camión tipo 'niñera' o porta coches a un camión carpado, se había dañado la carpa.

Según uno de los transportadores que vio la situación, a pesar que los conductores trataron de conciliar, no fue posible:



"Está duro conciliar: el uno le ofreció una plata y el otro dice que no, que eso no es de él y ahí se van a quedar esperando a tránsito".

Sin embargo, antes que llegarán los uniformados de las vías, lo que empezó en discusión verbal terminó en agresión física a golpes.

En las imágenes grabadas por algunos curiosos, los peleadores, en desigual categoría, se aventaron puños sin ver a dónde golpeaban. Uno de los contendores, vestido de negro, de aproximadamente 1,60 de estatura y 70 kilos, sentó a su contrincante, de 1,80 y 100 kilos, vestido de azul y rojo, con un puñetazo de derecha al rostro.

Ahí terminó el cruce de golpes. Fue tan rápido que cuando llegaron los uniformados de la Policía de Carreteras del Quindío a atender la situación, los implicados ya se habían ido.

Otro choque

Pero, la situación no terminó sólo en el choque y la pelea. Kilómetros más adelante, el conductor, vestido de negro, volvió a chocar: "Ese de negro que estaba peleando con el de rayas, iba subiendo y se volvió a estrellar en toda la curva de la U, por ir de arrechito", contaba uno de los testigos de la pelea y el choque.

Entre los conductores, la situación generó opiniones de rechazo, criticando la falta de dominio de las emociones: "¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos, compañeros? Por favor, mantengamos la calma, no nos metamos en problemas por cosas materiales".