Se suspende paro de transportadores en Chía: el domingo se reunirán con la ANI

Después de la decisión del alcalde de Chía, Leonardo Donoso, de posponer el decreto que restringe el paso de transporte de carga sobre la Avenida Pradilla del municipio hasta noviembre, la Asamblea Nacional de Transportadores, en cabeza de su presidente, Alejandro Quiroga, confirmó que no participarán en el paro que estaba convocado para este viernes, 9 de octubre, a las 4:00 de la mañana.

“Vemos con beneplácito que la alcaldía acogió nuestra propuesta y confirma que este decreto se aplaza hasta el 10 de noviembre de este año, con la posibilidad de reunirnos con el gobierno nacional, con la alcaldía y con los demás actores como lo propusimos en una mesa multisectorial, de sentarnos a buscar soluciones y a construir entre todos una solución para Chía y para la región”, indicó Quiroga.

Aunque no participarán en la protesta, Quiroga aseguró que seguirán en asamblea permanente hasta tanto se definan acuerdos que beneficien a ambas partes. Insistió en la necesidad de buscar un espacio de diálogo constructivo y agradeció al alcalde Donoso por escuchar la petición del gremio.

Así mismo, fuentes le confirmaron a Blu Radio que el próximo miércoles 12 de octubre, el gremio de transportadores y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se reunirán con el fin de discutir los pormenores del transporte de carga por la Troncal de los Andes, que conecta la Autopista Norte (a la altura del peaje Los Andes) con la Variante Chía-Cota, rodeando el casco urbano de Chía y desviando el tráfico pesado de la Avenida Pradilla.

