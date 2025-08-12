Le dio por probar la nueva ruta Soacha-Chía y se perdió: resultó en Ubaté

Para los habitantes de Chía, así como de Soacha, la ruta que conecta a los dos municipios llegó como una solución a un viaje que puede tardar más de tres horas si se atraviesa Bogotá.

Ante eso, la ruta Soacha–Chía, que entró en funcionamiento desde el 1 de agosto, es una alternativa para movilizarse desde Soacha y por los municipios de la sabana occidente de Bogotá. Es operada por la empresa Transgalaxia S.A. y permite reducir a poco más de una hora el tiempo de viaje.

Sin embargo, lo que parece ser una buena idea, para algunos ha sido un problema que nadie se esperaba enfrentar.



Mujer se perdió en la ruta Chía–Soacha

Lo que en un principio parecía ser una gran idea —reducir tiempos en la recién inaugurada ruta Chía–Soacha— terminó en una historia que a muchos les ha parecido graciosa. Una mujer contó que tomó un bus que parecía ser de la empresa Transoriente, con el objetivo de viajar hacia Soacha.

Se subió al bus en Chía, se acomodó y decidió escuchar música para descansar mientras revisaba su celular. Tras esto, la mujer se quedó dormida, pero, cuando despertó, la sorpresa fue grande: no estaba en Soacha, sino en Ubaté.

Según relata, la confusión se habría generado luego de tomar un bus que no correspondía a la flota de Transgalaxia, encargada de la ruta Chía–Soacha. De acuerdo con usuarios, esta confusión puede darse debido al desconocimiento de los nuevos recorridos y puntos de abordaje de la ruta.



Cómo tomar la ruta correcta Chía–Soacha

Para encontrar la ruta adecuada es necesario ubicar el paradero de los buses de Transgalaxia S.A., los cuales salen desde Chía y Soacha, pero no se deben abordar buses que simplemente pasen por el frente.

Además, verifique la señalización: el destino al que va, así como el nombre de la empresa, deben ser visibles en el frente del bus. Tenga cuidado con las rutas similares, ya que algunas se dirigen hacia otros municipios, lo que puede provocar confusiones.

Publicidad

Por su parte, es importante consultar la información oficial de Transgalaxia S.A., en la que se pueden conocer datos sobre horarios y paradas a través de plataformas digitales.

La nueva ruta Chía–Soacha busca reducir el tiempo de viaje de hasta tres horas a menos de una, evitando el ingreso a Bogotá y pasando por municipios como Mondoñedo, Funza y Cota. Además, elimina transbordos y costos extra, ofreciendo un trayecto más rápido y cómodo para trabajadores y estudiantes.