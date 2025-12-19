En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Coronel (r) Mejía sobre falsos positivos: "Jamás emití una orden ilegal"

Coronel (r) Mejía sobre falsos positivos: "Jamás emití una orden ilegal"

El coronel enfatizó que apelará la condena de la JEP con su equipo jurídico con "esperanza de que algún día brille la verdad".

Publicidad

Publicidad

Publicidad