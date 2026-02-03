En imágenes: así fue el operativo de extradición de 'Pipe Tuluá'

En un despliegue operativo de alta complejidad técnica y táctica, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), materializó este martes 3 de febrero de 2026 la extradición de Andrés Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’. El procesado, señalado como el principal cabecilla de la organización criminal conocida como ‘La Inmaculada’, fue entregado a agentes de los U.S. Marshals en la base antinarcóticos de la institución.



Cargos en Estados Unidos

Alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido formalmente por la Corte Distrital del Distrito Este de Texas. El pliego de cargos en su contra se centra en una red de tráfico de estupefacientes a gran escala que utilizaba rutas marítimas y aéreas para introducir cargamentos ilícitos en territorio estadounidense. Específicamente, enfrenta tres cargos graves:

Concierto para distribuir cocaína. Conspiración para traficar estupefacientes. Fabricación y distribución de cocaína con fines de importación ilegal.

Un operativo blindado contra intentos de fuga

El traslado del cabecilla no fue un procedimiento de rutina. Según informó el coronel Alfonso, director de la DIJIN, el operativo contó con la participación de más de 70 uniformados altamente capacitados. "No hemos escatimado el más mínimo esfuerzo para valorar cada una de las informaciones de inteligencia. Logramos mitigar y contrarrestar cualquier amenaza, lo que hoy nos permite hacer efectiva esta extradición", señaló el oficial.

Alias Pipe Tuluá, minutos antes de ser llevado al avión de la DEA Foto: Policía Nacional

Las autoridades implementaron un anillo de seguridad que incluyó tecnología de vigilancia aérea mediante drones, pilotos especializados y personal de contrainteligencia. Estas medidas respondieron a alertas previas sobre posibles intentos de rescate o fuga, dada la capacidad logística de 'La Inmaculada' en el departamento del Valle del Cauca.



Antecedentes y presión política

La extradición de Marín Silva se produce tras un complejo proceso jurídico. El propio presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó semanas atrás que la Corte Suprema de Justicia había negado los recursos interpuestos por la defensa del procesado. Asimismo, se reveló que el cabecilla habría intentado, sin éxito, sobornar a funcionarios públicos para dilatar su entrega.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, ratificó a través de sus canales oficiales que la entrega se realizó bajo instrucción presidencial directa, subrayando el compromiso del Estado colombiano con la cooperación judicial internacional.



Impacto en la región del Valle del Cauca

Alias ‘Pipe Tuluá’ es considerado el responsable de una ola de violencia sin precedentes en el municipio de Tuluá y zonas aledañas, donde su organización ejercía control mediante la extorsión, el homicidio selectivo y el microtráfico. Para evitar represalias tras su partida, la Policía Nacional ha mantenido un despliegue preventivo en el Valle del Cauca, buscando proteger a la población civil de posibles "ajustes de cuentas" internos dentro de la estructura criminal. Con esta extradición, Colombia y Estados Unidos cierran un capítulo clave en la lucha contra los clanes regionales que han intentado desafiar el orden público y la seguridad transnacional.