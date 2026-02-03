En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Cancha de El Campín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / En imágenes: así fue el operativo de extradición de 'Pipe Tuluá'

En imágenes: así fue el operativo de extradición de 'Pipe Tuluá'

Bajo estrictas medidas de seguridad, la Policía Nacional y la Interpol entregaron a Andrés Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', a las autoridades de EE. UU. para responder por narcotráfico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad