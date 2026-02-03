En vivo
Multan con más de $80.000 millones a reconocida empresa por pactar precios de gasolina

La sanción va dirigida contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio.

