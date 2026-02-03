Multan con más de $80.000 millones a reconocida empresa por pactar precios de gasolina

La Comisión Nacional española de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 20,5 millones de euros (89.000 millones de pesos colombianos) a varias empresas del grupo Repsol por poner en práctica en 2022 una política comercial de "estrechamiento de márgenes abusivo" en perjuicio de estaciones de servicio independientes, que son sus competidoras.

La sanción va dirigida contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio.

La CNMC explica este martes que durante el periodo sancionado, de abril a diciembre de 2022, Repsol tenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a estaciones de servicio en toda España, lo que le obligaba, según las normas de la competencia, a ser "especialmente responsable" de no restringirla.

Repsol España Foto: AFP

El estrechamiento de márgenes comerciales afectó a la venta de gasóleo "A" a estaciones de servicio rivales, que luego suministran este combustible a clientes profesionales, principalmente a transportistas.



A finales de 2022, la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos tras haber recibido denuncias de asociaciones del sector y, en diciembre de 2023, inició un expediente contra Repsol.

El organismo logró acreditar que varias sociedades del Grupo Repsol desplegaron "una estrategia incompatible con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores" y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019.



¿De qué acusan a Repsol con los precios de la gasolina?

La estrategia consistió, según la CNMC, en elevar de forma generalizada "aguas arriba" el precio de venta mayorista de combustibles a las estaciones de servicio independientes.

Y, al mismo tiempo, en aplicar "aguas abajo" en las gasolineras de la red de Repsol para los clientes profesionales que repostasen gasóleo (GOA) una campaña de descuentos adicionales al de 5 céntimos por litro que la empresa podía establecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno.

Todo ello derivó en una práctica de estrechamiento de márgenes que coincidió con subidas en el precio de los carburantes por la invasión de Ucrania por Rusia, que afectaron especialmente al gasóleo A, cuyo precio superó por primera vez en España al de la gasolina durante seis meses de 2022.

Cargar combustible en el carro es una tarea común y necesaria para mantenerlo en funcionamiento. Foto: AFP

De esta forma, determinadas estaciones de servicio independientes redujeron drásticamente su volumen de ventas del citado combustible, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y su cuota de mercado.

La conducta se considera "especialmente grave" porque los competidores eran estaciones de servicio de bajo coste, que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, situadas en áreas fronterizas y/o corredores estratégicos de transporte por carretera.

Las tres compañías sancionadas tendrán prohibido presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción Gasóleo A durante seis meses.

Repsol defiende que actuó con transparencia y en beneficio de los consumidores "en el peor momento de la crisis inflacionaria", considera que la sanción se apoya en un relato "parcial" y "descontextualizado" con errores de "método y de derecho", y ha avanzado que la impugnará.