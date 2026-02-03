Insólito cobro de más de $1.500.000 a un hombre por traslado del aeropuerto de Rionegro a Sabaneta

¡Insólito! A un hombre le cobraron más de 1.500.000 pesos por un viaje del aeropuerto de Rionegro al municipio de Sabaneta. Aunque el dinero fue devuelto, el denunciante puso en alerta sobre este incremento superior al 1.200% que nunca fue justificado por Uber



Le debitaron más dinero

En un hecho denunciado a través de X, el ciudadano Johan Coy aseguró que decidió solicitar un carro por la aplicación Uber para transportarse desde el aeropuerto internacional José María Córdova hasta el municipio de Sabaneta, encontrándose que, aunque el pago era de $127.460, al llegar a su vivienda se había debitado $1.624.942.

El hombre aseguró que, aunque pensó que era un error, al entrar a su aplicación bancaria se encontró con la sorpresa de que su viaje había tenido un incremento superior al 1.200 % sin que se haya dado un motivo antes o durante el viaje del desmedido aumento del cobro, por lo que Coy se comunicó con el soporte de la aplicación.

La respuesta, más que entregar una solución o dar una explicación al hombre, generó un mayor disgusto de Coy, a quien le indicaron que el precio original era de $1.752.000, es decir, le habían hecho un descuento cercano a los $80.000, situación por la que la víctima del cobro excesivo le pidió a su banco no hacer el desembolso del dinero.

Señaló Johan Coy que, ante la negativa de la entidad bancaria, quien indicó que el desembolso era competencia de Uber, decidió denunciar el hecho a través de las redes sociales, ya que durante sus reclamos insistió que las respuestas que recibió fueron automatizadas y que, al parecer, nunca habría hablado con un asesor.



Al consultar en otras aplicaciones, el cuestionado viaje entre la terminal aérea y un lugar central del municipio de Sabaneta oscila entre los $98.000 y los $145.000 dependiendo de la empresa que se elija, por lo que queda demostrado que el cobro efectivamente fue desmedido, más aún cuando no se dio una explicación oportuna del sobrecosto.

🧵 HILO@Uber @Uber_Col Hoy me cobraron $1.624.942 COP por un viaje del aeropuerto José María Córdova a Sabaneta que la app marcaba en $127.460. Esto fue lo que pasó (1) pic.twitter.com/Fkj2wLk2fb — Johan Coy (@Johan_CoyR) February 1, 2026

Varias horas después de conocidos los hechos, se conoció que Uber realizó el desembolso del dinero sin dar mayores explicaciones, pero no solo fue el caso de Coy, otro hombre hizo un viaje de $15.000 y se le cobró cuatro veces más, denuncia que fue contestada de igual manera, devolviendo el dinero que se cobró de más.

