En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Insólito cobro de más de $1.500.000 a un hombre por traslado del aeropuerto de Rionegro a Sabaneta

Insólito cobro de más de $1.500.000 a un hombre por traslado del aeropuerto de Rionegro a Sabaneta

El denunciante puso en alerta sobre este incremento superior al 1.200 % que nunca fue justificado por Uber.

Publicidad

Publicidad

Publicidad