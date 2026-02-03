Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 3 de febrero de 2026

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia. Día tras día, miles de jugadores consultan el resultado oficial con la expectativa de comprobar si su número fue el afortunado, convirtiendo este sorteo en parte de la rutina matutina de muchos colombianos.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 3 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 3 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 2 febrero 2026 9801 - 6 Dorado Mañana 31 enero 2026 0909 - 9 Dorado Mañana 30 enero 2026 8632 - 7 Dorado Mañana 29 enero 2026 6425 - 9 Dorado Mañana 27 enero 2026 9135 - 5 Dorado Mañana 26 enero 2026 4228 - 4 Dorado Mañana 24 enero 2026 4504 - 0 Dorado Mañana 23 enero 2026 1942 - 3 Dorado Mañana 22 enero 2026 5127 - 7 Dorado Mañana 19 enero 2026 5003 - 3

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El monto de los premios del Dorado Mañana depende del tipo de apuesta y del número de cifras acertadas. Según la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se pueden obtener las siguientes ganancias:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde el año 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una opción adicional que incrementa las oportunidades de premio cuando coincide con otras cifras del resultado, ofreciendo mayores posibilidades de ganar.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, lo que ha consolidado este juego como una consulta habitual para quienes revisan el resultado cada mañana.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para ello, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos pasos garantiza un proceso de pago ágil, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional sorteo de chance en Colombia.