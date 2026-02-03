Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 3 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia. Día tras día, miles de jugadores consultan el resultado oficial con la expectativa de comprobar si su número fue el afortunado, convirtiendo este sorteo en parte de la rutina matutina de muchos colombianos.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 3 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
El monto de los premios del Dorado Mañana depende del tipo de apuesta y del número de cifras acertadas. Según la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se pueden obtener las siguientes ganancias:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una opción adicional que incrementa las oportunidades de premio cuando coincide con otras cifras del resultado, ofreciendo mayores posibilidades de ganar.
El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, lo que ha consolidado este juego como una consulta habitual para quienes revisan el resultado cada mañana.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para ello, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estos pasos garantiza un proceso de pago ágil, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional sorteo de chance en Colombia.