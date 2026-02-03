Ataque a bala en Honda: disparos contra sede del INPEC generan alarma y abren investigación

La tranquilidad del municipio de Honda se vio interrumpida por un ataque armado contra la sede del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ubicada en el sector de Las Palmas. Varios disparos impactaron directamente la estructura del inmueble, generando alarma entre los funcionarios y los habitantes de la zona.

De acuerdo con las primeras verificaciones de las autoridades, los proyectiles causaron daños visibles en la fachada del edificio y en una de sus puertas. Pese a la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas ni afectaciones al personal que labora en el lugar.

Testigos del sector relataron que el ataque se ejecutó en cuestión de segundos. Un hombre que se movilizaba en motocicleta pasó frente a la sede del INPEC, accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones y huyó del lugar sin detenerse, lo que dificultó su identificación inmediata.

Tras lo ocurrido, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad para dar con el responsable y avanzar en el esclarecimiento de los móviles del atentado, mientras se reforzó la vigilancia en este punto estratégico del municipio.



Sobre el hecho, el alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón , explicó en diálogo con Blu Radio que el ataque ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes y que, hasta el momento, no se tienen reportes de amenazas previas en el ámbito local.

“Se presentó un atentado contra el Instituto Penitenciario Las Palmas, de aquí el municipio de Honda, donde realizaron unos disparos. En estos momentos eso se encuentra ya en investigación como corresponde y están adelantando averiguaciones si tiene que ver con los atentados ocurridos en otros institutos penitenciarios”, señaló el mandatario.

El alcalde fue enfático en aclarar que, según lo discutido en los recientes consejos de seguridad, no existen amenazas directas contra los funcionarios del INPEC en Honda , lo que abre la posibilidad de que el ataque esté relacionado con otros hechos similares registrados en distintas regiones del país.

“Porque en lo local no se han presentado algún tipo de amenazas en cuanto a lo que se ha hablado en los consejos de seguridad. Entonces está en proceso de averiguación y pues estamos esperando los resultados de las entidades competentes”, agregó Rondón.

Las autoridades continúan con las labores investigativas para establecer si este atentado hace parte de una acción coordinada a nivel nacional contra instalaciones penitenciarias o si responde a un hecho aislado. Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta a la espera de respuestas oficiales.