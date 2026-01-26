En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Ataque armado al interior de una cancha de fútbol deja al menos 11 muertos en México

Ataque armado al interior de una cancha de fútbol deja al menos 11 muertos en México

Las autoridades municipales señalaron que fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables, mientras que el alcalde municipal exige a la presidencia contundencia en los operativos para combatir el crimen organizado.



Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

