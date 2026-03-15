El 59 % de la población en Colombia no duerme bien: tips para tener un sueño de calidad

Dormir bien se ha convertido en un desafío para millones de personas en el país. En Colombia, el 59 % de la población presenta algún trastorno del sueño, según cifras de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, lo que evidencia la magnitud de un problema que impacta directamente la salud y la calidad de vida de las personas.



Consecuencias de no dormir bien

La falta de descanso adecuado no solo genera cansancio o bajo rendimiento durante el día. Diversos estudios científicos han demostrado que dormir mal incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad, arritmias cardíacas y accidente cerebrovascular.

Especialistas del Hospital San Vicente Fundación Medellín advierten que el descanso debe entenderse como un pilar esencial de la salud, al mismo nivel que la alimentación balanceada y la actividad física. Priorizar el sueño, explican, es clave para prevenir múltiples complicaciones médicas a largo plazo.

Uno de los trastornos más frecuentes es la apnea obstructiva del sueño, una condición en la que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche. Estas pausas disminuyen los niveles de oxígeno en la sangre y obligan al corazón a trabajar con mayor esfuerzo, lo que puede aumentar el riesgo cardiovascular.

Los especialistas también advierten que el insomnio crónico impide que el organismo alcance las fases profundas del sueño, necesarias para la recuperación física y mental. Con el tiempo, esta alteración puede generar inflamación, cambios hormonales y dificultades en la memoria, la concentración y el rendimiento diario.



Las cifras también muestran que cada vez más personas buscan atención médica por problemas relacionados con el descanso. Entre 2023 y 2025, el Hospital San Vicente Fundación Medellín atendió más de 3.200 pacientes con trastornos del sueño, algunos de ellos con cuadros que requirieron hospitalización o atención en urgencias.

Ante este panorama, los expertos recomiendan prestar atención a señales como ronquidos intensos, pausas en la respiración, somnolencia durante el día o dificultad persistente para conciliar el sueño. Detectar estos síntomas a tiempo permite iniciar tratamientos adecuados y prevenir enfermedades más graves.

Tips para tener un sueño de calidad

Los especialistas recomiendan adoptar hábitos sencillos que favorezcan un descanso reparador y ayuden a mejorar la salud a largo plazo.

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1. Mantener horarios regulares de sueño.

Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el reloj biológico y facilita conciliar el sueño.

2. Reducir el uso de pantallas antes de dormir.

La luz de celulares, computadores o televisores puede alterar la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.

3. Evitar comidas pesadas o estimulantes en la noche.

Consumir cafeína, alcohol o alimentos abundantes antes de dormir puede dificultar un descanso profundo.

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4. Crear un ambiente adecuado para dormir.

Dormitorios oscuros, silenciosos y con temperatura confortable favorecen la calidad del descanso.

5. Consultar al médico ante síntomas persistentes.

Ronquidos fuertes, pausas en la respiración o cansancio constante pueden ser señales de trastornos del sueño que requieren evaluación médica.

Dormir entre seis y ocho horas por noche y hacerlo con calidad no es un lujo, sino una necesidad biológica. Los expertos coinciden en que mejorar los hábitos de descanso puede convertirse en una herramienta clave para prevenir enfermedades crónicas y proteger la salud a largo plazo.