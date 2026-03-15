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Blu Radio  / Salud  / El 59 % de la población en Colombia no duerme bien: tips para tener un sueño de calidad

El 59 % de la población en Colombia no duerme bien: tips para tener un sueño de calidad

Diversos estudios científicos han demostrado que dormir mal incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

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