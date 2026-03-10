En medio de la crisis del sistema de salud, SuperSalud anuncia 417 auditorías a EPS y hospitales

En medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia, marcada por quejas de pacientes por demoras en atención, entrega de medicamentos y funcionamiento de las EPS, la Superintendencia Nacional de Salud anunció un aumento en las auditorías a los actores del sector.

La entidad indicó que durante 2026 realizará 417 auditorías a EPS, hospitales, gestores farmacéuticos y otros actores del sistema. La cifra representa un incremento del 66 % frente a las 251 auditorías realizadas en 2025.

Según la Superintendencia, las inspecciones estarán enfocadas en zonas del país donde se han identificado mayores alertas y riesgos en la prestación de los servicios. El objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades responsables de la atención en salud.

La estrategia hace parte de un modelo de supervisión basado en riesgos, que busca priorizar los territorios y las instituciones donde se presentan más reportes o posibles fallas en la atención a los usuarios.



De acuerdo con la entidad, los procesos de auditoría serán desarrollados por equipos técnicos especializados encargados de revisar procedimientos, cumplimiento normativo y funcionamiento de los servicios en EPS, hospitales y gestores farmacéuticos.

Las auditorías también buscan fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control dentro del sistema de salud, así como verificar el uso de los recursos destinados a la atención de los pacientes.

El anuncio se produce en un contexto en el que organizaciones de pacientes, médicos y diferentes sectores han advertido sobre dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos, además de problemas administrativos y financieros en varias entidades del sistema.