En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / En medio de la crisis del sistema de salud, SuperSalud anuncia 417 auditorías a EPS y hospitales

En medio de la crisis del sistema de salud, SuperSalud anuncia 417 auditorías a EPS y hospitales

La Superintendencia Nacional de Salud anunció 417 auditorías durante 2026, un 66 % más que en 2025. Las inspecciones se enfocarán en zonas con mayores alertas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad