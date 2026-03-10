Así fue cómo hombre engañó a su expareja antes de asesinarla y a su hijo de 10 meses en Bogotá

Sigue la conmoción en la capital tras las revelaciones que hizo la Fiscalía respecto a la muerte de una mujer de 34 años y un bebé de 10 meses al interior de un vehículo, el pasado 12 de diciembre de 2025, cerca del Jardín Botánico de la capital.

Los hechos se registraron específicamente sobre la calle 63, entre carreras 66 y 70, hacia las 3:03 de la mañana, cuando un vehículo Volkswagen gris oscuro fue reportado por un accidente de tránsito, tras presuntamente chocar y quedar sobre el pavimento.

Lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito, con las nuevas revelaciones de la Fiscalía terminó evidenciando que presuntamente se trataría de un crimen.

En el lugar fueron hallados el bebé, la mujer en la silla del conductor y un hombre en el puesto de copiloto. Según las investigaciones, este hombre habría engañado a la mujer, quien era su expareja y madre de su hijo, con la promesa de ir en su carro a recoger al bebé a otro lugar.



“Ella allí se habría percatado de que su hijo estaba muerto y, ante su reclamo, el presunto agresor la atacó con un cuchillo”, aseguró la Fiscalía.

Allí, la mujer notó que el bebé estaba muerto, lo que generó una discusión y el sujeto terminó con la vida de la mujer con un arma cortopunzante.

Según reveló la Fiscalía en la mañana de este martes 10 de marzo, las causas de la muerte del menor habrían sido “lesiones con una agitación violenta de su cuerpo” y, en el caso de la mujer, una herida en el cuello.

Posteriormente, el hombre habría intentado limpiar la escena del crimen, simulando un accidente de tránsito y moviendo el cuerpo de la mujer al volante.

“El hombre habría limpiado el vehículo y posteriormente chocado contra un árbol para simular una colisión. Después se movió al puesto del copiloto para esperar ser atendido por las autoridades”, profundizó el ente judicial.

Por ahora, el hombre enfrentará el proceso judicial desde la cárcel, donde deberá responder por los delitos de homicidio y feminicidio agravado.