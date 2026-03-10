¿La plata no le alcanza para llegar a fin de mes? Estos son los 5 gastos que más afectan el bolsillo

Aunque las cifras de inflación muestran moderación, lo cierto es que en muchos hogares colombianos la sensación es diferente, pues consideran que la plata no rinde. El más reciente dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportó que la variación anual en febrero de 2026 fue de 5,29 %, con un incremento mensual de 1,08 %. Aunque es una señal de desaceleración frente a meses anteriores, todavía está lejos de lo que sería la meta del 3 % fijada por el Banco de la República.

Es decir que los precios siguen subiendo, solo que a un ritmo menor. Pero mientras eso ocurre, varios gastos continúan presionando el bolsillo de las familias, especialmente aquellos que aparecen varias veces a la semana y que no se pueden aplazar así no más. Ante eso, un estudio financiero de Russell Bedford Colombia (RBC), reveló cuáles son los gastos que más afectan a los hogares.



Los gastos que más le cuestan a las familias

El informe revela que varios gastos cotidianos se han convertido en los responsables de que muchas personas sientan que el dinero se esfuma más rápido. No necesariamente son los más grandes, pero sí los que se repiten con mayor frecuencia.



Comer por fuera de casa: el rubro de restaurantes y hoteles registró una variación anual de 9,61 %, la más alta entre las categorías del IPC. Compras pequeñas de mercado: alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación anual de 5,84 %, impulsada por compras frecuentes como pan, huevos o frutas. Gastos en salud: medicamentos, consultas y exámenes reportaron un aumento anual de 7,82 %. Educación: matrículas, útiles, fotocopias y transporte escolar alcanzaron una variación anual de 7,44 %. Pequeños gastos repetidos: transporte corto, snacks, domicilios, suscripciones digitales y compras impulsivas que se acumulan durante la semana.

unque muchos de estos gastos parecen pequeños por separado, cuando se suman pueden convertirse en un peso importante para el presupuesto del hogar.

Blu Radio Foto: Blu Radio, referencia

Inflación de febrero: por qué se siente presión en el bolsillo

El análisis explica que una inflación más baja no quiere decir que los siguientes meses sean más baratos. Lo que significa es que los precios siguen aumentando, pero sobre valores que ya venían altos.



Adicionalmente, entre enero y marzo suelen concentrarse pagos que presionan las finanzas, como educación, compras del hogar y consumos que no siempre se planean, como el impuesto de la vivienda. Por ello, aunque el dato macroeconómico mejora, el impacto diario se siente más complejo.



Cómo cuidar el dinero para llegar a fin de mes

Frente a este panorama, los expertos recomiendan ordenar mejor el presupuesto personal y diferenciar claramente los gastos fijos de aquellos que se pueden ajustar.

Entre las recomendaciones más útiles están:



Fijar un límite semanal para comer por fuera.

Hacer una compra base de mercado con lista cerrada.

Reducir las visitas rápidas a tiendas o minimercados.

Evitar usar crédito de corto plazo para gastos cotidianos.

Identificar los pequeños gastos que más se repiten.

La conclusión es clara: más que esperar una caída rápida de los precios, el reto para muchas familias está en identificar esos consumos que parecen pequeños, pero que al final del mes terminan drenando el bolsillo sin darse cuenta.