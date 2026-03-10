En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Este es el hombre señalado de asesinar a su expareja y su hijo de 10 meses en Bogotá: detalles

Este es el hombre señalado de asesinar a su expareja y su hijo de 10 meses en Bogotá: detalles

El hombre presuntamente limpió el vehículo, alteró la escena y movió el cuerpo de la mujer al asiento del conductor con el fin de simular que ella manejaba cuando ocurrió la colisión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad