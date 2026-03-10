Este es el hombre señalado de asesinar a su expareja y su hijo de 10 meses en Bogotá: detalles

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de asesinar a su expareja y a su hijo de apenas 10 meses.

El hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre de 2025, cuando un vehículo Volkswagen gris se estrelló contra un árbol en la calle 63, lo que en un primer momento fue atendido como un siniestro vial.

Sin embargo, los análisis forenses realizados por el Instituto de Medicina Legal cambiaron por completo el rumbo de la investigación. Los peritajes revelaron que la mujer presentaba una herida en el cuello causada con arma cortopunzante, mientras que el bebé registraba signos de agitación violenta previos al impacto del vehículo. Estos hallazgos encendieron las alertas de las autoridades, que empezaron a investigar el hecho como un posible doble homicidio y no como un accidente.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía General de la Nación, el choque habría sido parte de una escena manipulada para encubrir el crimen.



El ente acusador sostuvo que el procesado presuntamente limpió el vehículo, alteró la escena y movió el cuerpo de la mujer al asiento del conductor con el fin de simular que ella manejaba cuando ocurrió la colisión.

En medio de audiencia Noticias Caracol conoció la identidad del hombre. Se trata de Hugo Fernando Silva Soto, quien le arrebato la vida a su hija y a la mujer, identificada como Karen Cecilia Avendaño.

Este es el hombre señalado de asesinar a su expareja y su hijo de 10 meses en Bogotá

Foto: Noticias Caracol

La hipótesis de los investigadores señala que el hombre recogió a la víctima en el sector de Villa Luz y que, durante el trayecto, se habría producido una fuerte discusión luego de que la mujer se percatara de que el menor ya estaba sin vida. En ese momento, según la Fiscalía, el hombre la atacó con un cuchillo para evitar ser descubierto.

El sospechoso fue encontrado por los organismos de socorro fingiendo estar inconsciente en el asiento del copiloto. Actualmente enfrenta cargos por feminicidio agravado y homicidio agravado, además de ocultamiento y alteración de elemento material probatorio.

El caso ha causado conmoción en Bogotá, no solo por la muerte de la mujer y el bebé, sino por la presunta estrategia para intentar encubrir el crimen bajo la apariencia de un accidente de tránsito.