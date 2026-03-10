No solo Dudamel, Deportivo Cali estaría cerca de sumar a otro viejo conocido del equipo

Deportivo Cali confirmó la llegada del venezolano Rafael Dudamel para que tome el mando del equipo en este 2026, esto tras la renuncia de Alberto Gamero por los malos resultados con los que el equipo comenzó el año y no permitieron que el proyecto siguiera adelante.

“La llegada del profesor Dudamel, un hombre de fútbol con amplia trayectoria, experiencia internacional y un recorrido de pergaminos tanto en calidad de jugadores como de entrenador, hace parte del proceso de reconstrucción deportiva e institucional que adelanta el club, orientado a fortalecer el proyecto deportivo y a consolidar un equipo competitivo que esté a la altura de la historia y la grandeza de nuestra institución”, indicaron.

Pero este no sería el único nombre que se analiza sumar en el Deportivo Cali, sino que, según el periodista Juan Carlos Cortés, de Blog Deportivo de Blu Radio, otro viejo conocido estaría en planes para sumarse a la institución.

Jugadores del Deportivo Cali. Foto: @DeportivoCaliCP en X.

La leyenda que estaría cerca del Deportivo Cali

De acuerdo con Cortés, la nueva junta directiva estaría analizando sumar a Mario Alberto Yepes a la dirigencia de la institución y que tenga una fuerte participación en los planes del equipo.



“El nombre de él (Mario Alberto Yepes) suena muy fuerte para que sea uno de los candidatos para ser el quinto miembro. Deben ir a votaciones y para mí cometieron un error con la clausula que no permite a viejos miembros entrar a este sorteo, incluso, varios miembros del comité deportivo anterior quieren entrar. Hablan con él para que se dé”, dijo.

Esta sería la tercera fase de Yepes en el Cali, primero estuvo como futbolista y luego como técnico del equipo, siendo su mejor momento en la cancha. En cambio como entrenador, el excapitán de la Selección Colombia no le fue también entre 2016 y 2017 que estuvo al mando, que dirigió 44 partidos con 21 victorias, 10 empates y 13 derrotas.