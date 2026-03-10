En vivo
Sanciona a motel en El Restrepo, Bogotá: dejaban residuos biológicos cerca al fío Fucha

Sanciona a motel en El Restrepo, Bogotá: dejaban residuos biológicos cerca al fío Fucha

Se impuso una multa de $933.816 al motel, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

