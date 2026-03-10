Sanciona a motel en El Restrepo, Bogotá: dejaban residuos biológicos cerca al fío Fucha

El motel Moon Blue, ubicado en el barrio Restrepo, fue sancionado tras comprobarse que realizaba una disposición inadecuada de residuos biológicos en espacio público, específicamente en la ronda del río Fucha, dentro de la misma localidad.

La medida se adoptó durante un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) adelantado por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, la UAESP y la Policía Nacional, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la alta presencia de residuos en la zona de la carrera 24 con calle 11 Sur, en el barrio Luna Park.

Según las autoridades, este punto ya había sido intervenido anteriormente por problemas relacionados con la acumulación de residuos sólidos. Sin embargo, durante la nueva inspección se evidenció nuevamente la presencia de desechos, entre ellos residuos biológicos asociados a un establecimiento del sector.

“Es inaceptable que en nuestra localidad se ponga en riesgo la vida de las personas y de los animales porque algunos establecimientos no hacen una adecuada disposición de sus residuos, y con mayor razón cuando se trata de residuos biológicos que requieren un transporte especial”, señaló la alcaldesa local de Antonio Nariño, Luisa María Ramírez.



Residuos // Foto: Alcaldía de Bogotá

Durante la verificación en el lugar, las autoridades encontraron toallas higiénicas, empaques de preservativos, preservativos usados, papel higiénico y sobres de elementos de aseo utilizados, entre otros residuos. Estos elementos permitieron relacionar los desechos con el motel Moon Palace, ubicado en el sector del Restrepo.

Tras el hallazgo, funcionarios de la Alcaldía Local realizaron una visita administrativa al establecimiento. Durante el procedimiento se verificó que el motel cuenta con la documentación requerida para su funcionamiento; sin embargo, se evidenció una inadecuada disposición de residuos, lo que constituye una infracción a las normas de manejo de basuras y cuidado del espacio público.

Por estos hechos, la Policía Nacional impuso una sanción al establecimiento con base en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 111, numeral 8, por la incorrecta disposición de residuos.

La infracción corresponde a una multa general tipo 4 de $933.816, además de la orden de retirar de manera inmediata todos los residuos encontrados en el espacio público, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanitarias en la zona.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que la línea 110 de la UAESP está disponible para solicitar la recolección de residuos sólidos o gestionar mecanismos para el manejo de residuos peligrosos.