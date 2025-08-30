Cierran bares con fachada de “sindicatos” en el barrio Restrepo, Bogotá: había menores de edad

En un nuevo operativo de la estrategia Operación Espacio Público, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Policía Metropolitana cerraron dos bares en el sector de El Restrepo que funcionaban bajo la fachada de “sindicatos”.

En los establecimientos, identificados como Klandestino y Sahara VIP, las autoridades hallaron drogas, armas blancas, licor adulterado y la presencia de siete menores de edad, cuyos derechos fueron restituidos.

Durante la intervención se incautaron 7 botellas de aguardiente adulterado, 10 armas blancas, 16 cigarrillos de marihuana (cuatro de ellos consumidos dentro del bar), 15 papeletas de tusi, 9 trilladoras, 60 cueros, 5 pipas y 2 vapeadores. Además, se realizaron dos capturas: una por porte de estupefacientes y otra por corrupción de alimentos debido a la comercialización de licor adulterado.

Así fue #OperaciónEspacioPúblico👇🏼



De nuevo llegamos al Restrepo, porque no vamos a permitir que las 'fachadas sindicales' sigan perturbando la calma de los barrios y además vulnerando los derechos de menores de edad. pic.twitter.com/L3JVEo0onE — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 30, 2025

Tras la inspección, las autoridades aplicaron sanciones inmediatas. Klandestino recibió una medida de cierre por cinco días, mientras que Sahara VIP, reincidente en este tipo de infracciones, fue sancionado con un cierre de 90 días. En ambos casos, también se impuso una multa tipo 4, que equivale a $759.200.

Según la Secretaría de Gobierno, estos espacios eran puntos de venta y consumo de sustancias psicoactivas, lo que ponía en riesgo la seguridad de la comunidad y de los menores de edad que fueron encontrados allí.

Camila Cortés, directora para la Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno, explicó que este tipo de intervenciones responden a una directriz del alcalde Carlos Fernando Galán: “Nos encontramos nuevamente en el sector de El Restrepo interviniendo dos fachadas sindicales. Incautamos armas blancas, sustancias psicoactivas y rescatamos a menores de edad, a quienes se les restituyeron sus derechos. En Bogotá estamos trabajando por la seguridad, la convivencia y la aplicación de la Ley 1801”, señaló la funcionaria.

Los operativos continuarán en diferentes sectores de Bogotá, según confirmó la Secretaría de Gobierno.