¿Inclusión de influencers en la política de Colombia? Mañanas Blu, viernes, 5 de diciembre de 2025

Andrés Velasco, presidente de Asofondos , habló del proyecto de decreto del Gobierno que dejará a millones de afiliados sin seguro para invalidez o muerte.

Leonor Espinosa, chef colombiana, dio detalles de su incursión en la política, siendo cabeza de lista a la Cámara por el Partido Liberal en Bogotá.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, se pronunció sobre la entrega de más de 4.8 millones de firmas a la Registraduría.

Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, profundizó acerca de la audiencia pública en donde exintegrantes del Ejército Nacional reconocieron más de 500 falsos positivos en Antioquia.

, profundizó acerca de la audiencia pública en donde exintegrantes del Ejército Nacional reconocieron más de 500 falsos positivos en Antioquia. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, explicó cuáles serán los cambios en el pico y placa para fin de año.

