Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante el viernes, 5 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, reconocido por su sorteo diario y por su fuerte arraigo entre el público, generó expectativa en todo el país hasta el anuncio oficial del número ganador. Su popularidad sigue creciendo gracias a la variedad de modalidades que ofrece y a la posibilidad de obtener premios llamativos con apuestas de bajo valor.

Número ganador del Paisita Noche – 5 de diciembre de 2025

Según la información entregada por la entidad operadora, la combinación ganadora del sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

Miles de jugadores siguieron la transmisión oficial para confirmar sus apuestas y conocer a los nuevos ganadores de la noche.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche cuenta con múltiples modalidades diseñadas para distintos tipos de apostadores. Cada una tiene un pago específico según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las principales opciones disponibles:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”



Paga 5 pesos por cada peso apostado.

2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”



Paga 50 pesos por cada peso apostado.

3 aciertos (tres últimas cifras)



Pleno: 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras)



Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades son algunas de las más atractivas del mercado, pues permiten acceder a ganancias importantes a partir de apuestas mínimas.



Aspectos tributarios a tener en cuenta

En Colombia, los premios que superan las 48 UVT —equivalentes a $2.259.120— deben pagar una retención del 20 %. Por eso, los ganadores deben considerar este descuento al momento de reclamar su premio.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más reconocidos del país. Su sorteo diario, su trayectoria y la amplia gama de modalidades disponibles lo han convertido en una de las alternativas preferidas por los apostadores. Su formato sencillo y la emoción que genera cada noche lo mantienen como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia

