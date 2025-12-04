Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del jueves, 4 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, conocido por su sorteo diario y por el arraigo que mantiene entre el público, generó expectativa en todo el país hasta la revelación oficial del número ganador. Su popularidad se sostiene gracias a la variedad de modalidades disponibles y a la posibilidad de obtener premios significativos con apuestas de bajo valor.

Número ganador del Paisita Noche – 4 de diciembre de 2025

De acuerdo con la información entregada por la entidad operadora, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

Miles de jugadores siguieron la transmisión oficial para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos afortunados de la noche.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece múltiples modalidades pensadas para distintos tipos de apostadores. Cada categoría cuenta con un pago específico según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las principales opciones:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”



Paga 5 pesos por cada peso apostado.

2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”



Paga 50 pesos por cada peso apostado.

3 aciertos (tres últimas cifras)



Pleno: 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras)



Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades continúan siendo de las más atractivas del mercado, ya que permiten acceder a ganancias llamativas a partir de apuestas mínimas.



Aspectos tributarios

En Colombia, los premios que superan las 48 UVT —equivalentes a $2.259.120— están sujetos a una retención del 20 %. Los ganadores deben tener en cuenta este descuento al momento de reclamar su premio.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más reconocidos en el país. Su sorteo diario, su trayectoria y la diversidad de modalidades disponibles lo han convertido en una de las alternativas preferidas por los apostadores. Su formato sencillo y la emoción que genera cada noche consolidan su lugar dentro del mercado de los juegos de azar en Colombia.