Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del jueves, 4 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, conocido por su sorteo diario y por el arraigo que mantiene entre el público, generó expectativa en todo el país hasta la revelación oficial del número ganador. Su popularidad se sostiene gracias a la variedad de modalidades disponibles y a la posibilidad de obtener premios significativos con apuestas de bajo valor.
De acuerdo con la información entregada por la entidad operadora, la combinación ganadora fue:
Miles de jugadores siguieron la transmisión oficial para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos afortunados de la noche.
El Paisita Noche ofrece múltiples modalidades pensadas para distintos tipos de apostadores. Cada categoría cuenta con un pago específico según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las principales opciones:
1 acierto (última cifra) – “La uña”
2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”
3 aciertos (tres últimas cifras)
4 aciertos (cuatro cifras)
Estas modalidades continúan siendo de las más atractivas del mercado, ya que permiten acceder a ganancias llamativas a partir de apuestas mínimas.
En Colombia, los premios que superan las 48 UVT —equivalentes a $2.259.120— están sujetos a una retención del 20 %. Los ganadores deben tener en cuenta este descuento al momento de reclamar su premio.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más reconocidos en el país. Su sorteo diario, su trayectoria y la diversidad de modalidades disponibles lo han convertido en una de las alternativas preferidas por los apostadores. Su formato sencillo y la emoción que genera cada noche consolidan su lugar dentro del mercado de los juegos de azar en Colombia.