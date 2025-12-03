Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Publicidad
El Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del miércoles, 3 de diciembre de 2025. Este popular chance, reconocido por su sorteo diario y su arraigo entre el público, mantuvo en expectativa a jugadores de todo el país hasta la revelación de la combinación ganadora. Su vigencia en el mercado se explica por la variedad de modalidades disponibles y por la posibilidad de obtener premios importantes con apuestas de bajo valor.
Según el informe oficial de la entidad operadora, el resultado del sorteo fue:
Como es habitual, la transmisión oficial fue seguida por miles de personas que buscaban verificar sus apuestas y conocer a los nuevos afortunados de la noche.
El Paisita Noche ofrece múltiples modalidades pensadas para todo tipo de apostadores, cada una con pagos específicos según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las principales opciones:
Estas categorías representan algunas de las opciones más atractivas, ya que permiten obtener ganancias destacadas a partir de apuestas mínimas.
En Colombia, los premios que superan las 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %. Los ganadores deben tener en cuenta esta disposición al momento de reclamar sus premios.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más representativos del país. Su sorteo diario, su trayectoria y sus variadas modalidades lo convierten en una de las opciones preferidas por los apostadores. Su formato sencillo y la emoción que genera cada noche consolidan su presencia e