Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del miércoles, 3 de diciembre de 2025. Este popular chance, reconocido por su sorteo diario y su arraigo entre el público, mantuvo en expectativa a jugadores de todo el país hasta la revelación de la combinación ganadora. Su vigencia en el mercado se explica por la variedad de modalidades disponibles y por la posibilidad de obtener premios importantes con apuestas de bajo valor.

Número ganador del Paisita Noche – 3 de diciembre de 2025

Según el informe oficial de la entidad operadora, el resultado del sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

Como es habitual, la transmisión oficial fue seguida por miles de personas que buscaban verificar sus apuestas y conocer a los nuevos afortunados de la noche.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece múltiples modalidades pensadas para todo tipo de apostadores, cada una con pagos específicos según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las principales opciones:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

3 aciertos (tres últimas cifras)

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras)

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado.

4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.

Estas categorías representan algunas de las opciones más atractivas, ya que permiten obtener ganancias destacadas a partir de apuestas mínimas.



Aspectos tributarios

En Colombia, los premios que superan las 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %. Los ganadores deben tener en cuenta esta disposición al momento de reclamar sus premios.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más representativos del país. Su sorteo diario, su trayectoria y sus variadas modalidades lo convierten en una de las opciones preferidas por los apostadores. Su formato sencillo y la emoción que genera cada noche consolidan su presencia e