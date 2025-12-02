Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a atraer la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del martes, 2 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, reconocido por su constancia diaria y por estar profundamente arraigado entre el público, mantuvo en expectativa a los jugadores hasta la revelación del número ganador. Su vigencia en el mercado se sostiene gracias a la variedad de modalidades y a la posibilidad de obtener premios significativos con una inversión mínima.

Número ganador del Paisita Noche – 2 de diciembre de 2025

Según el informe oficial de la entidad operadora, el resultado del sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece diversas modalidades para diferentes perfiles de apostadores. Cada una cuenta con pagos específicos según el número de cifras acertadas, desde apuestas básicas hasta combinaciones de mayor riesgo.



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado. Es la opción más sencilla para quienes buscan un retorno inmediato.

paga 5 pesos por cada peso apostado. Es la opción más sencilla para quienes buscan un retorno inmediato. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado, una modalidad muy popular entre los jugadores habituales.

paga 50 pesos por cada peso apostado, una modalidad muy popular entre los jugadores habituales. 3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras):

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.



Estas categorías representan los premios más atractivos, ya que permiten obtener sumas considerables con apuestas de bajo valor.



Aspectos tributarios

En Colombia, los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %. Es importante que los ganadores tengan en cuenta esta disposición al momento de reclamar sus premios.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más representativos del país. Gracias a su sorteo diario, su trayectoria y sus múltiples modalidades de juego, se ha convertido en una de las opciones preferidas entre los apostadores colombianos. Su formato sencillo y la emoción que genera cada noche lo mantienen como un protagonista constante dentro del mundo de los juegos de azar.