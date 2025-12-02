Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

Publicidad
El Paisita Noche volvió a atraer la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del martes, 2 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, reconocido por su constancia diaria y por estar profundamente arraigado entre el público, mantuvo en expectativa a los jugadores hasta la revelación del número ganador. Su vigencia en el mercado se sostiene gracias a la variedad de modalidades y a la posibilidad de obtener premios significativos con una inversión mínima.
Según el informe oficial de la entidad operadora, el resultado del sorteo fue:
El Paisita Noche ofrece diversas modalidades para diferentes perfiles de apostadores. Cada una cuenta con pagos específicos según el número de cifras acertadas, desde apuestas básicas hasta combinaciones de mayor riesgo.
Estas categorías representan los premios más atractivos, ya que permiten obtener sumas considerables con apuestas de bajo valor.
En Colombia, los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %. Es importante que los ganadores tengan en cuenta esta disposición al momento de reclamar sus premios.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más representativos del país. Gracias a su sorteo diario, su trayectoria y sus múltiples modalidades de juego, se ha convertido en una de las opciones preferidas entre los apostadores colombianos. Su formato sencillo y la emoción que genera cada noche lo mantienen como un protagonista constante dentro del mundo de los juegos de azar.