Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche, correspondiente al lunes, 1 de diciembre de 2025, volvió a despertar la emoción entre miles de jugadores en toda Colombia. Este tradicional chance, reconocido por su constancia diaria y su arraigo en el público, mantuvo en expectativa a los apostadores hasta la revelación del número ganador. Su éxito continúa firme gracias a la diversidad de modalidades y a la posibilidad de obtener premios importantes con una inversión mínima.
De acuerdo con el informe oficial de la entidad operadora, el resultado del sorteo fue el siguiente:
El Paisita Noche ofrece múltiples modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a distintos tipos de apostadores. Los pagos varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la tradicional “uña” hasta el “súper pleno”, brindando opciones tanto para apuestas simples como para combinaciones de mayor riesgo.
Estas categorías representan las más codiciadas del juego, pues permiten obtener premios elevados con una apuesta mínima.
De acuerdo con la legislación vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %. Este detalle debe ser tenido en cuenta por los ganadores al momento de reclamar sus premios.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más representativos del país. Con su sorteo diario y su amplia trayectoria, se ha ganado un lugar especial entre los jugadores colombianos. Su formato simple, sus múltiples modalidades y la emoción que genera cada noche lo convierten en una de las opciones favoritas dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia.