Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche, correspondiente al lunes, 1 de diciembre de 2025, volvió a despertar la emoción entre miles de jugadores en toda Colombia. Este tradicional chance, reconocido por su constancia diaria y su arraigo en el público, mantuvo en expectativa a los apostadores hasta la revelación del número ganador. Su éxito continúa firme gracias a la diversidad de modalidades y a la posibilidad de obtener premios importantes con una inversión mínima.

Número ganador del Paisita Noche – 1 de diciembre de 2025

De acuerdo con el informe oficial de la entidad operadora, el resultado del sorteo fue el siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece múltiples modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a distintos tipos de apostadores. Los pagos varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la tradicional “uña” hasta el “súper pleno”, brindando opciones tanto para apuestas simples como para combinaciones de mayor riesgo.



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado, ideal para quienes buscan una apuesta sencilla con retorno inmediato.

paga 5 pesos por cada peso apostado, ideal para quienes buscan una apuesta sencilla con retorno inmediato. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado, una de las modalidades más populares entre los jugadores frecuentes.

paga 50 pesos por cada peso apostado, una de las modalidades más populares entre los jugadores frecuentes. 3 aciertos (tres últimas cifras)

Pleno: paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras)

Súper pleno: paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.



Estas categorías representan las más codiciadas del juego, pues permiten obtener premios elevados con una apuesta mínima.



Aspectos tributarios

De acuerdo con la legislación vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %. Este detalle debe ser tenido en cuenta por los ganadores al momento de reclamar sus premios.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más representativos del país. Con su sorteo diario y su amplia trayectoria, se ha ganado un lugar especial entre los jugadores colombianos. Su formato simple, sus múltiples modalidades y la emoción que genera cada noche lo convierten en una de las opciones favoritas dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia.