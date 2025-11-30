Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche del domingo 30 de noviembre de 2025 volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. Este chance, reconocido por su tradición, su transmisión diaria y su permanencia en el mercado de los juegos de azar, reveló un nuevo número ganador que mantuvo en expectativa a los apostadores hasta el cierre oficial de la emisión. Su popularidad continúa creciendo gracias a la variedad de modalidades de juego y a la posibilidad de obtener premios significativos con una apuesta mínima.

Número ganador del Paisita Noche 30 de noviembre

Según informó la entidad operadora en sus canales oficiales, el número ganador del sorteo fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece diversas modalidades de premiación diseñadas para ajustarse a distintos perfiles de apostadores. Los pagos dependen del número de cifras acertadas, desde la conocida “uña” hasta el “súper pleno”, lo que permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia.



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”

Paga 5 pesos por cada peso apostado, una modalidad ideal para quienes buscan una apuesta sencilla pero con retorno inmediato.

2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”

Paga 50 pesos por cada peso apostado, convirtiéndose en una de las opciones más populares entre los jugadores habituales.



3 aciertos (tres últimas cifras)



Pleno: paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

Estas alternativas aumentan de manera considerable las posibilidades de ganancia para quienes apuestan por combinaciones de mayor riesgo.

4 aciertos (cuatro cifras)



Súper pleno: paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.

Estas son las modalidades más codiciadas del Paisita Noche, ya que permiten obtener premios altos a partir de una inversión mínima.

Además, la normativa tributaria vigente en Colombia establece que los premios que superen 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20%, un aspecto clave que los ganadores deben considerar al momento de reclamar sus premios.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, se ha consolidado como uno de los chances más representativos y tradicionales del país. Su sorteo diario lo mantiene en la preferencia de miles de colombianos, quienes lo siguen por su simplicidad, su larga trayectoria y la variedad de opciones de premio disponibles.