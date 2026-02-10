En vivo
Universidad Nacional, en Bogotá, albergará restos del cura Camilo Torres si se logra identificación

Universidad Nacional, en Bogotá, albergará restos del cura Camilo Torres si se logra identificación

La universidad reiteró la propuesta por la importancia del sacerdote para la institución desde su rol como estudiante y docente.

