Universidad Nacional, en Bogotá, albergará restos del cura Camilo Torres si se logra identificación

La Universidad Nacional confirmó que está adecuando la capilla Cristo Maestro, ubicada en la sede de Bogotá, con el fin de albergar dignamente los restos mortales del padre Camilo Torres Restrepo, si su cuerpo logra identificarse plenamente.

Así lo informó la vicerrectora Carolina Jiménez Martín, quien agregó que, si bien están pendientes de los resultados científicos finales, es necesario adelantar dichas intervenciones como parte del plan por honrar el legado de Torres a servicio de la institución y del país.

Esta voluntad es un reconocimiento a su contribución histórica y una medida de gran valor simbólico. La Ciudad Universitaria es un territorio de paz y cumple un papel esencial en la construcción de una sociedad democrática, que fomenta el pensamiento plural, el diálogo respetuoso, la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos y que rechaza todo tipo de expresión violenta Dice el comunicado.

La universidad reiteró ahora la propuesta a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, teniendo en cuenta la importancia del sacerdote para la institución desde su rol como estudiante de Derecho, docente de Sociología Urbana y Trabajo Social, editor de textos académicos, capellán de esa capilla y cofundador del Departamento de Sociología en 1960.

“De allí que la Universidad Nacional haya albergado, desde que se produjo su fallecimiento, la esperanza de que en la capilla “Cristo Maestro” de la Ciudad Universitaria de Bogotá reposen sus restos mortales; así lo atestigua la placa memorial ubicada hace 50 años en este espacio sacro, que simboliza la disposición permanente de la Universidad para salvaguardar su memoria por su profunda vinculación con la vida universitaria en las dimensiones académica y pastoral”, recordó la universidad.



Universidad Nacional de Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El pronunciamiento llega luego de conocerse una serie de trabajos en la capilla, así como la realización de grafitis alusivos al ELN en varias partes de la sede universitaria.

Este 2026 se cumplen 60 años de la muerte de Torres, el llamado ‘Cura guerrillero’ y símbolo tanto de la lucha armada como política del ELN. Fue uno de los pioneros en Colombia de la Teología de la Liberación que priorizaba en atender la pobreza urbana y desigualdad rural siempre defendiendo la postura de un cristianismo atado a la realidad social.

Publicidad

Dichas tareas, que lo llevaron por ejemplo a impulsar la creación de las juntas de acción comunal, las combinó como su trabajo académico y pastoral, en el que impulsó la visión de una universidad pública comprometida con esa realidad social avanzando en investigaciones fuera de la institución.

Su nombre ha sido también símbolo del ELN, grupo al que se sumó poco antes de su muerte, el 15 de febrero de 1966, cuando cayó en su primer combate contra el Ejército colombiano.

Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda, así como Medicina Legal, informaron que estaban en el estudio de restos óseos con altas probabilidades que correspondieran al sacerdote Torres.

Publicidad

“La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos dos años, como resultado de la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y la combinación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses”, explicó en ese momento Luz Janeth Forero, director de la Unidad de Búsqueda.

