En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / "La idea es llegar al tercer partido clasificados": Néstor Lorenzo tras el sorteo del Mundial 2026

"La idea es llegar al tercer partido clasificados": Néstor Lorenzo tras el sorteo del Mundial 2026

El técnico de la Selección Colombia analizó el tener a Portugal como rival del grupo y destacó cómo afrontar factores externos como el clima y los viajes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad