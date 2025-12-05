"La idea es llegar al tercer partido clasificados": Néstor Lorenzo tras el sorteo del Mundial 2026

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, analizó el sorteo del Mundial 2026 y dejó claro cuál será el objetivo inmediato en la fase de grupos: asegurar la clasificación lo antes posible. “La idea es llegar al tercer partido ya clasificados para poder hacer recambio”, afirmó, recordando que una estrategia similar funcionó en Brasil 2014 y permitió regular cargas con miras a las fases finales.

El entrenador reconoció que el emparejamiento tiene un alto componente de fortuna. “No dependen de uno, eso es un poco de azar los sorteos”, dijo al valorar que Colombia enfrentará a Portugal, selección que calificó como “uno de los mejores equipos del mundo”. Sobre Uzbekistán y el tercer rival, admitió que aún son interrogantes, pero insistió en que la prioridad será la preparación interna: “Lo importante es que lleguemos bien nosotros”.

Lorenzo destacó que la ‘Tricolor’ contará con una competencia interna fuerte gracias al buen nivel de varios jugadores. Sin embargo, confesó su mayor preocupación: “Es difícil llegar en buen nivel al final de los campeonatos europeos sobre todo. Eso es lo que más me preocupa”, aseguró al referirse al desgaste que enfrentarán los futbolistas antes de la cita mundialista.

El técnico también envió un mensaje al grupo que podría asumir minutos en medio de la rotación. “Quiero que el eventual recambio esté atento, mirando el partido y alentando a los compañeros”, dijo, subrayando que el compromiso colectivo será esencial para sostener el rendimiento en un torneo largo y exigente.



Sobre las condiciones de juego en Norteamérica, Lorenzo recordó la experiencia reciente en la Copa América. “El calor ya lo afrontamos en Arizona… esa logística un poco la sufrimos”, mencionó, al explicar que la clave será hidratar bien, dosificar entrenamientos y gestionar viajes largos con vuelos chárter. Aseguró que el equipo ya está acostumbrado a competir en esa zona del continente.

El duelo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, también fue comentado por el seleccionador. “Son las fiestas del fútbol, eso es lo que hace lindo este deporte”, expresó, celebrando que el Mundial reúna historias, reencuentros y el cariño entre excompañeros y extrrivales que enriquecen el espectáculo global.

Publicidad

Al cierre, Lorenzo destacó la evolución del proceso que lidera desde su llegada. Para él, el reconocimiento al trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores confirma que “se ha armado un grupo maravilloso”. Añadió que el principal objetivo ya se cumplió: “Hemos cumplido con devolver a Colombia al Mundial, disfrutemoslo”.