Grupos Mundial 2026: así quedaron definidas las 48 selecciones tras sorteo

Tras una emocionante ceremonia en Washington, Estados Unidos, se definieron los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 y, por supuesto, los rivales que enfrentará la Selección Colombia para avanzar a la ronda de octavos de final e ilusionar nuevamente a todo un país.

Con la presencia de figuras de talla internacional del mundo del fútbol, el sorteo del Mundial tuvo una duración de X horas con un reencuentro de momentos memorables de este deporte, al igual que un abre bocas de lo que le esperan a las delegaciones e hinchas en estos tres países.

Grupos Mundial 2026: así quedaron definidos

Grupo A



México. Sudáfrica. Corea del Sur. Winner Play-Off D.

Grupo B



Canadá. Winner Play-Off A. Catar. Suiza.

Grupo C



Brasil. Marruecos. Haití. Escocia.

Grupo D



Estados Unidos. Australia. Paraguay. Winner Pla-Off C.

Grupo E



Alemania. Curazao. Costa de Marfil. Ecuador.

Grupo F



Países Bajos. Japón. Winner Play.Off B. Túnez.

Grupo G



Bélgica. Irán. Egipto. Nueva Zelanda.

Grupo H



España. Cabo Verde. Arabia Saudita. Uruguay.

Grupo I



Francia. Senegal. Winner Play-Off 2. Noruega.

Grupo J



Argentina. Austria. Algeria. Jordania.

Grupo K



Portugal. Colombia. Uzbekistán. Winner Play-Off 1.

Grupo L



Inglaterra. Croacia. Ghana. Panamá.

Así le ha ido a la Selección Colombia en la fase de grupos

Este será la séptima Copa del Mundo que disputa la selección cafetera en toda su historia, desde la primera en Chile 1962 hasta la última en Rusia 2018. El equipo tricolor solo ha superado en tres ocasiones la fase de grupos (1990, 2014 y 2018), por lo que buscará en 2026 sumar la cuarta.

En las otras tres ocasiones en que quedó eliminada en la fase de grupos, su desempeño fue el siguiente:



Chile 1962

Finalizó en el cuarto lugar. Rivales del grupo: Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay. Fue la única vez que enfrentó a una selección sudamericana en esta fase.

Estados Unidos 1994

Perdió 2 de sus 3 partidos. Compartió grupo con Estados Unidos (anfitrión), Suiza y Rumania. En este torneo ocurrió el recordado autogol de Andrés Escobar.

Francia 1998

Formó parte de un grupo junto a Rumania, Inglaterra y Túnez. Terminó en la tercera posición.



Fixture del Mundial 2026: conozca las fechas