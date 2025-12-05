En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Grupos Mundial 2026: así quedaron definidas las 48 selecciones tras sorteo

Grupos Mundial 2026: así quedaron definidas las 48 selecciones tras sorteo

Se definieron los 12 grupos, de 48 selecciones, que enfrentarán la Copa del Mundo 2026. Conozca los rivales de la Selección Colombia.

