Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de azar más originales e innovadores del país.
Su propuesta única combina el tradicional chance con el universo zodiacal, ofreciendo a los apostadores una experiencia distinta donde la intuición, la astrología y el azar se unen en una sola jugada. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo atrae diariamente a miles de colombianos gracias a su dinámica única, que integra números y signos zodiacales. Aunque es fácil de entender, ofrece una variedad de opciones que lo hacen diferente a cualquier otro juego de azar del país. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que incrementó notablemente la participación de los jugadores.
Este chance se caracteriza por su accesibilidad, permitiendo que cualquier persona participe según su presupuesto:
Las ventas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia en cada transacción.
Para hacer efectivo el premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Super Astro Sol continúa consolidándose como un sorteo emocionante, diferente y confiable, ideal para quienes buscan combinar astrología, suerte y tradición en cada jugada.