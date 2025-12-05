Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de azar más originales e innovadores del país.

Su propuesta única combina el tradicional chance con el universo zodiacal, ofreciendo a los apostadores una experiencia distinta donde la intuición, la astrología y el azar se unen en una sola jugada. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este sorteo atrae diariamente a miles de colombianos gracias a su dinámica única, que integra números y signos zodiacales. Aunque es fácil de entender, ofrece una variedad de opciones que lo hacen diferente a cualquier otro juego de azar del país. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede escoger la modalidad “Todos los signos”, que juega el mismo número con los 12 signos al tiempo. Definir el valor de la apuesta, con posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que incrementó notablemente la participación de los jugadores.



Valor de las apuestas

Este chance se caracteriza por su accesibilidad, permitiendo que cualquier persona participe según su presupuesto:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las ventas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para hacer efectivo el premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol continúa consolidándose como un sorteo emocionante, diferente y confiable, ideal para quienes buscan combinar astrología, suerte y tradición en cada jugada.