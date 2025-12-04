Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia.
Su propuesta, que combina el tradicional chance con el universo zodiacal, ofrece a los apostadores una experiencia distinta donde la intuición, la astrología y la emoción del azar se encuentran en un solo sorteo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 4 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol atrae diariamente a miles de personas gracias a su dinámica única, que mezcla números y signos zodiacales. Aunque es fácil de jugar, incorpora elementos que lo diferencian de cualquier otro sorteo en el país. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que aumentó significativamente la participación del público.
Este juego destaca por su accesibilidad, permitiendo a los apostadores elegir montos bajos o altos según sus posibilidades:
Los tiquetes solo se venden en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro y transparente.
Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio expresado en UVT, se pueden solicitar requisitos adicionales:
