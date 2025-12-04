Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia.

Su propuesta, que combina el tradicional chance con el universo zodiacal, ofrece a los apostadores una experiencia distinta donde la intuición, la astrología y la emoción del azar se encuentran en un solo sorteo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado de Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 4 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol atrae diariamente a miles de personas gracias a su dinámica única, que mezcla números y signos zodiacales. Aunque es fácil de jugar, incorpora elementos que lo diferencian de cualquier otro sorteo en el país. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede optar por la modalidad “Todos los signos”, que juega el mismo número con cada uno de los signos. Definir el valor de la apuesta, con hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que aumentó significativamente la participación del público.



Valor de las apuestas

Este juego destaca por su accesibilidad, permitiendo a los apostadores elegir montos bajos o altos según sus posibilidades:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Los tiquetes solo se venden en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro y transparente.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio expresado en UVT, se pueden solicitar requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

