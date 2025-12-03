Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores del país. Su éxito radica en una propuesta que mezcla el tradicional chance con el universo del zodiaco, ofreciendo una experiencia donde la astrología, la intuición y la emoción del azar se encuentran en un solo sorteo.
Por eso, cada tarde miles de jugadores esperan con expectativa sus resultados.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 3 de diciembre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Cada día, este juego atrae a miles de apostadores que buscan probar su suerte con una combinación única de números y signos zodiacales. Aunque su dinámica es sencilla, incorpora características que lo diferencian de otros sorteos en Colombia.
Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que aumentó notablemente la participación y el seguimiento diario del público.
Uno de los atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad. El juego permite invertir desde montos mínimos hasta apuestas más altas, según las preferencias y posibilidades del jugador.
Los tiquetes se adquieren exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro, confiable y transparente.
Reclamar un premio es un trámite sencillo si el ganador cuenta con los documentos necesarios. Para hacer efectivo el pago, debe presentarse en un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales: