Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores del país. Su éxito radica en una propuesta que mezcla el tradicional chance con el universo del zodiaco, ofreciendo una experiencia donde la astrología, la intuición y la emoción del azar se encuentran en un solo sorteo.

Por eso, cada tarde miles de jugadores esperan con expectativa sus resultados.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 3 de diciembre

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 3 de diciembre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Cada día, este juego atrae a miles de apostadores que buscan probar su suerte con una combinación única de números y signos zodiacales. Aunque su dinámica es sencilla, incorpora características que lo diferencian de otros sorteos en Colombia.

Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

O optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un mismo número con las doce combinaciones zodiacales.

Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que aumentó notablemente la participación y el seguimiento diario del público.



Valor de las apuestas

Uno de los atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad. El juego permite invertir desde montos mínimos hasta apuestas más altas, según las preferencias y posibilidades del jugador.



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Los tiquetes se adquieren exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro, confiable y transparente.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Reclamar un premio es un trámite sencillo si el ganador cuenta con los documentos necesarios. Para hacer efectivo el pago, debe presentarse en un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad, junto con una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:

