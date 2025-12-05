Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares entre los apostadores del Caribe colombiano.

Su tradición, sumada a la emoción que despierta cada tarde, lo convierte en una cita obligada para miles de jugadores que siguen de cerca el desenlace del chance con la esperanza de recibir una buena noticia. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país.

Su puntualidad, transparencia y trayectoria lo han consolidado como uno de los juegos de chance más respetados y tradicionales del Caribe colombiano.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las razones detrás de su popularidad es la variedad de formas de apostar. Cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su forma de jugar o a su intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta combinación de tradición, emoción y variedad de apuestas, el Caribeña Día sigue siendo uno de los sorteos más esperados del día en la región, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que buscan la suerte en cada nueva jugada.