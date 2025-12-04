Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El Caribeña Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos por los apostadores del Caribe colombiano.

Su tradición, sumada a la expectativa que genera cada tarde, convierte este chance en una cita fija para miles de jugadores que siguen de cerca los resultados con la esperanza de recibir una buena noticia. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 4 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

Este sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

Su puntualidad, transparencia y trayectoria lo han posicionado como uno de los juegos de azar más respetados de la región Caribe, donde se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de personas.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es la variedad de modalidades que ofrece, permitiendo que cada apostador elija cómo participar según su estrategia y presupuesto. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Caribeña Día se mantiene como un sorteo dinámico y atractivo, donde la tradición se mezcla con la emoción de cada nueva jugada.