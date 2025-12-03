Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más apreciados por los apostadores del Caribe colombiano. Con una trayectoria llena de tradición y expectativa, reúne cada tarde a miles de jugadores que siguen atentos sus resultados con la ilusión de recibir buenas noticias.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 3 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con una transmisión en vivo disponible para todo el país. Su puntualidad y transparencia han fortalecido su reputación, convirtiéndolo en un referente dentro de los juegos de azar, especialmente en la región Caribe, donde ya hace parte de la rutina diaria de muchas personas.
La popularidad del Caribeña Día también se explica por su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Entre las opciones más destacadas se encuentran:
Estas modalidades hacen del Caribeña Día un sorteo dinámico, flexible y atractivo para quienes disfrutan combinar intuición, estrategia y tradición en cada jugada.