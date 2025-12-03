Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más apreciados por los apostadores del Caribe colombiano. Con una trayectoria llena de tradición y expectativa, reúne cada tarde a miles de jugadores que siguen atentos sus resultados con la ilusión de recibir buenas noticias.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 3 de diciembre

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 3 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con una transmisión en vivo disponible para todo el país. Su puntualidad y transparencia han fortalecido su reputación, convirtiéndolo en un referente dentro de los juegos de azar, especialmente en la región Caribe, donde ya hace parte de la rutina diaria de muchas personas.



Modalidades de juego del Caribeña Día

La popularidad del Caribeña Día también se explica por su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Entre las opciones más destacadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades hacen del Caribeña Día un sorteo dinámico, flexible y atractivo para quienes disfrutan combinar intuición, estrategia y tradición en cada jugada.