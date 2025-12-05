Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Tarde continúa afianzándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.
Su trayectoria, respaldada por miles de jugadores y una reputación sólida en transparencia, lo ha convertido en un sorteo tradicional que cada tarde mantiene viva la ilusión de alcanzar la ansiada “suerte dorada”. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Una de las características que más atrae a los apostadores es la variedad de modalidades y los pagos competitivos que ofrece este sorteo. Estas son las opciones disponibles:
Desde 2025, el Dorado Tarde incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un toque adicional de emoción a cada jugada.
Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.
Es importante recordar que no se juega domingos ni festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.
El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse directamente en un punto autorizado. Para hacer efectivo el pago, el ganador debe presentar:
El Dorado Tarde continúa combinando tradición, confianza e innovación. Cada tarde se convierte en una oportunidad emocionante para miles de jugadores que buscan cambiar su suerte con este clásico del chance en Colombia.