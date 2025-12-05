Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa afianzándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.

Su trayectoria, respaldada por miles de jugadores y una reputación sólida en transparencia, lo ha convertido en un sorteo tradicional que cada tarde mantiene viva la ilusión de alcanzar la ansiada “suerte dorada”. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Una de las características que más atrae a los apostadores es la variedad de modalidades y los pagos competitivos que ofrece este sorteo. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el Dorado Tarde incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un toque adicional de emoción a cada jugada.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

Es importante recordar que no se juega domingos ni festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse directamente en un punto autorizado. Para hacer efectivo el pago, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original, en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa combinando tradición, confianza e innovación. Cada tarde se convierte en una oportunidad emocionante para miles de jugadores que buscan cambiar su suerte con este clásico del chance en Colombia.