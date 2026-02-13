CNE abre punto de atención en Bucaramanga para fortalecer la transparencia electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un nuevo punto de atención en Bucaramanga con el propósito de fortalecer su presencia en Santander y acercar los servicios electorales a la ciudadanía, partidos y movimientos políticos.

La sede, que ya está en funcionamiento desde el 9 de febrero de 2026, está ubicada en la carrera 36 #48-116, en el edificio Color Working, oficinas 14, 15 y 19. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

De acuerdo con la entidad, este espacio fue diseñado para brindar atención directa, orientación y acompañamiento a ciudadanos, organizaciones políticas, movimientos y candidatos, permitiendo resolver dudas, recibir información clara y hacer seguimiento a temas relacionados con la participación política y los procesos electorales.

Entre los servicios que prestará la nueva sede se encuentran la orientación sobre derechos y deberes políticos; información y acompañamiento en procesos electorales, campañas y normatividad vigente; recepción de inquietudes, solicitudes y denuncias relacionadas con el régimen electoral; así como capacitaciones y jornadas de orientación para partidos y movimientos sobre organización y financiación de campañas.



“En ese entendido, la sede física cumple con los requisitos y criterios establecidos en la Constitución Política y las leyes que regulan el acceso al voto y las garantías de las agrupaciones políticas. Nuestro rol como enlaces territoriales es acompañar, apoyar y orientar a las agrupaciones en el uso de la plataforma de postulación y acreditación”, señaló Sergio Hernández Moreno, apoyo en territorio Santander para la plataforma del CNE.

Además de la atención presencial, el Consejo Nacional Electoral informó que mantiene habilitada su plataforma digital, a través de la cual los ciudadanos pueden realizar trámites, consultas y acceder a información oficial desde cualquier lugar.