Santanderes  / CNE abre punto de atención en Bucaramanga para fortalecer la transparencia electoral

CNE abre punto de atención en Bucaramanga para fortalecer la transparencia electoral

El Consejo Nacional Electoral informó que mantiene habilitada su plataforma digital, a través de la cual los ciudadanos pueden realizar trámites, consultas y acceder a información oficial.

